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全聯年中慶回饋破10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11聯合報 記者何雅玲╱即時報導

全聯全年中慶活動6月14日開跑，推出好禮六重送，今年首度從生鮮擴大到全店品項，並加碼推出PX Pay回饋活動，最高回饋至少超過10%。

全聯營運長蔡篤昌表示，11年前起全聯開賣生鮮，每破百店就推出生鮮百店慶，今年首推全品項促銷並改為「全聯年中慶」，加入更多的類別，也讓上個月才推出至今下載數已破百萬的PX Pay可加乘最大效益。商品優惠部分，計有300項商品第2件5折，其中，呼應「照食譜煮不如照醬煮」、「先買醬再買菜」的料理新主張，總計推出超過100款醬料包，其中有11款新品、15款獨家商品，換算最低只要單價20元起。

至於會員最愛的印花活動，年中慶一次推出雙品牌，預計將可助整體業績成長兩成。其一是去年推出創下目前換購量最高紀錄的Jamie Oliver系列，本次精選多功能食物處理機、電動調理攪拌棒三件組等8款商品，6/14~10/17期間單筆購買滿200元即贈印花2枚，每周六日單筆每滿400元再加贈2枚。

另一印花換購品牌是許多人去日本必帶的BRUNO系列廚具，包括多功能電烤盤、調理鍋等總計7款商品，300點起福利點即可換購，或年中慶期間買生鮮單筆每滿200元即贈1生鮮積分，用4生鮮積分或10生鮮積分也可加價購。此外，單筆消費每滿400元，還可有一次抽夏普0水鍋抽獎的機會，總共100台。

全聯表示，日本品牌BRUNO特別受到小資族的青睞，已成為國人去日本旅遊的熱門必買家電，尤其是「多功能電烤盤」，外型精緻兼具煎烤炒煮多種功能，還可以做章魚燒，已在日本熱賣百萬台，年中慶期間到全聯，不用出國、不用代購，只要生鮮積點和福利點數最低3折起的價格即可換購，不但是獨家、通路首賣，而且換購價更是全台最便宜，甚至比直接飛去日本買還划算。

至於如何在年中慶期間獲得最高破10%的回饋，全聯建議，首先可使用一銀、台北富邦、永豐三家銀行信用卡儲值到PX Pay(各儲值滿300元送福利點200點) ，儲值共900元，總回饋率超過6%；再來，使用儲值金消費800元，可再獲加碼5%，如此兩步驟，即可讓PX Pay用戶最高回饋至少超過10%。

全聯年中慶6月14日正式登場，從生鮮擴大到全店品項，推出六重好禮回饋消費者。圖╱...
全聯年中慶6月14日正式登場，從生鮮擴大到全店品項，推出六重好禮回饋消費者。圖╱全聯提供
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