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克里斯漢斯沃出席「MIB星際戰警」活動 造型落差大帥氣破表

2019-06-11 18:34聯合報 記者曾智緯╱即時報導

新的科幻電影「MIB星際戰警：跨國行動」即將在台上映，而身為男主角的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）更是全球宣傳跑不停。結束了在峇里島的行程，旋即又到了北京跑活動，讓宣布要暫別影藝圈的他，成為目前曝光度最高的好萊塢巨星。

克里斯漢斯沃這半年來勤於到亞洲宣傳電影，他先於4月到上海參加「復仇者聯盟」系列電影的首映，化身「雷神」，而在5月時又為了「MIB星際戰警：跨國行動」特別身穿帥氣西裝造型現身峇里島開國際記者會。不僅如此，克里斯漢斯沃馬不停蹄的又在日前於北京另開一場活動，以不同於先前的隨興造型，換上了黑色仿舊的休閒西裝外套。而同時身為泰格豪雅（TAG Heuer）代言人的他，也不忘了在這些公開場合配戴品牌腕表，不論是在峇里島的瀟灑花襯衫，還是北京活動時，克里斯漢斯沃都搭配了Autavia腕錶限量版計時碼表出席，舉手投足展現帥氣。

不過有意思的是，若是要說到「MIB星際戰警：跨國行動」這部電影，就不能忘了同時還有漢米爾頓（Hamilton）的支持，因此在劇中包括克里斯漢斯沃和女主角Tessa Thompson所飾演的星際戰警，都是配戴復刻的Ventura系列腕表。這是一款充滿60年代風格的表款，靈感來自貓王所擁有的漢米爾頓Ventura系列腕表，表盤忠實還原經典原子震盪波紋，讓人聯想到過往系列電影的經典橋段。

泰格豪雅Autavia傑克豪雅特別版計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約17萬6,70...
泰格豪雅Autavia傑克豪雅特別版計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約17萬6,700元。圖／TAG Heuer提供
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在「MIB星際戰警：跨國行動」電影中不論是克里斯漢斯沃（右）和女主角Tessa ...
在「MIB星際戰警：跨國行動」電影中不論是克里斯漢斯沃（右）和女主角Tessa Thompson，都配戴了復刻的Ventura系列腕表。圖／索尼提供
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在北京的「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃以黑色西裝造型，搭配Au...
在北京的「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃以黑色西裝造型，搭配Autavia腕錶限量版計時碼表。圖／摘自微博
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在北京的「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃（右）以黑色西裝造型，搭...
在北京的「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃（右）以黑色西裝造型，搭配Autavia腕錶限量版計時碼表。圖／摘自微博
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漢米爾頓Ventura系列復刻腕表，不鏽鋼表殼，約29,900元。圖／Hamil...
漢米爾頓Ventura系列復刻腕表，不鏽鋼表殼，約29,900元。圖／Hamilton提供
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現身峇里島「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃以花襯衫搭配Autav...
現身峇里島「MIB星際戰警：跨國行動」活動時，克里斯漢斯沃以花襯衫搭配Autavia腕錶限量版計時碼表。圖／摘自微博
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