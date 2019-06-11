克里斯漢斯沃出席「MIB星際戰警」活動 造型落差大帥氣破表

2019-06-11 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



新的科幻電影「MIB星際戰警：跨國行動」即將在台上映，而身為男主角的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）更是全球宣傳跑不停。結束了在峇里島的行程，旋即又到了北京跑活動，讓宣布要暫別影藝圈的他，成為目前曝光度最高的好萊塢巨星。

克里斯漢斯沃這半年來勤於到亞洲宣傳電影，他先於4月到上海參加「復仇者聯盟」系列電影的首映，化身「雷神」，而在5月時又為了「MIB星際戰警：跨國行動」特別身穿帥氣西裝造型現身峇里島開國際記者會。不僅如此，克里斯漢斯沃馬不停蹄的又在日前於北京另開一場活動，以不同於先前的隨興造型，換上了黑色仿舊的休閒西裝外套。而同時身為泰格豪雅（TAG Heuer）代言人的他，也不忘了在這些公開場合配戴品牌腕表，不論是在峇里島的瀟灑花襯衫，還是北京活動時，克里斯漢斯沃都搭配了Autavia腕錶限量版計時碼表出席，舉手投足展現帥氣。