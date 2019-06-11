氣味控必買！「香菜薄荷味」的隔離凝膠 想擦擦看嗎？

2019-06-11 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



炎炎夏日，肌膚保養最害怕的，就是黏膩感、悶熱感，讓RMK來告訴妳一個沁涼的小秘密。全新推出的煥膚果馨露（沁涼凝露型），告別保養品的黏膩感，還帶給妳沁涼舒爽，最重要是產品香氣，有淡淡迷人的舒壓味道。另一款隔離凝膠，具有香菜薄荷的氣味，超清爽。

夏日最害怕的經過太陽照射肌膚後，臉部出現發燙、發紅，RMK煥膚果馨露有著冰涼清涼質地，能夠鎮靜並舒緩日曬後的肌膚，使肌膚收斂緊緻。不只舒緩，還能讓肌膚有更多的保濕能力，讓油水平衡不失調，加強防禦功能。

當然香味也是很重要，煥膚果馨露有著香辛調芬芳與粉嫩的香氛，結合黑胡椒、粉紅胡椒的辛辣香辛調中，添加入檀香木和玫瑰等令人舒心香氣，在燥熱的天氣中，就要一瓶抗躁、抗燥都兼具的產品，替我們身心靈一同舒壓。

出門在外，也不能忽略隔離的步驟，RMK沁涼隔離凝膠，搭配使用，讓你擁有沁涼雙夏。

散發香辛調的香菜薄荷香氛，塗抹肌膚的瞬間，立即感受凝膠的清新涼感，自然修飾肌膚的毛孔，展現光潤柔滑的膚況，更能在人群之中，透出自然光澤。凝膠質地，一抹即化水狀，瞬間讓肌膚透出呼吸肺，不擔心夏日土石流般的悶熱感。