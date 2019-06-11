家電美學全方位 買LG SIGNATURE頂級系列、Sony電視送居家好禮
進入夏季採購家電旺季，家電品牌紛紛推優惠。LG主打頂級客群，推出LG SIGNATURE系列金璽禮讚3重奏活動，享頂級居家品牌好禮，還有VIP專屬售後服務；Sony則推年中優惠慶活動，包括最新BRAVIA MASTER系列電視、數位相機系列都有超殺限時優惠，是消費者入手熱門商品的最佳時機！
LG頂級極致工藝美學系列「LG SIGNATURE」將精緻工藝、先進科技與生活品味完美結合，在台已上市包括極致纖薄的OLED TV W9電視、敲敲看門中門冰箱、TWINWash雙能洗洗脫烘洗衣機等3款產品。現為回饋消費者，即日起至2019年12月31日止，推出「2019金璽禮讚3重奏」，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，還可獲得Georg Jensen喬治傑生經典作品；完成註冊登錄與填寫問卷，還有施華洛世奇水晶筆、水晶相框、水晶香檳對杯、百老匯音樂劇獅子王門票等多重好禮，並享金璽專屬售後服務，包含3年免費基礎保養檢測、技術人員優先處理服務、24小時內專人回電、支援週六到府維修、免費VIP服務專線以及會員專屬活動。
Sony Taiwan年中優惠慶則自即日起至2019年8月11日止開跑，凡預購將於8月上市的最新BRAVIA MASTER系列A9G OLED電視65、55吋機種，註冊即贈送擁有質感聲光表現的Sony LSPX-S2玻璃共振揚聲器；選購OLED、液晶電視指定機種，即可獲得精緻手沖咖啡組或北歐風抱枕。而Sony超人氣的數位影像產品系列，更特別推出降幅達5,000元並加贈原廠電池及充電器的「α7III搭SEL24105G旅行精裝組」。此外，針對越來越多消費者喜愛以動態影像紀錄生活、進行影像創作的需求，亦推出包括α6400、RX100M5A及RX0系列等熱賣機種搭配專屬配件的「#VlogWithSony」加價購活動。
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