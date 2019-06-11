家電美學全方位 買LG SIGNATURE頂級系列、Sony電視送居家好禮

2019-06-11 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



進入夏季採購家電旺季，家電品牌紛紛推優惠。LG主打頂級客群，推出LG SIGNATURE系列金璽禮讚3重奏活動，享頂級居家品牌好禮，還有VIP專屬售後服務；Sony則推年中優惠慶活動，包括最新BRAVIA MASTER系列電視、數位相機系列都有超殺限時優惠，是消費者入手熱門商品的最佳時機！

LG頂級極致工藝美學系列「LG SIGNATURE」將精緻工藝、先進科技與生活品味完美結合，在台已上市包括極致纖薄的OLED TV W9電視、敲敲看門中門冰箱、TWINWash雙能洗洗脫烘洗衣機等3款產品。現為回饋消費者，即日起至2019年12月31日止，推出「2019金璽禮讚3重奏」，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，還可獲得Georg Jensen喬治傑生經典作品；完成註冊登錄與填寫問卷，還有施華洛世奇水晶筆、水晶相框、水晶香檳對杯、百老匯音樂劇獅子王門票等多重好禮，並享金璽專屬售後服務，包含3年免費基礎保養檢測、技術人員優先處理服務、24小時內專人回電、支援週六到府維修、免費VIP服務專線以及會員專屬活動。