國際健康評比 台灣、韓國、中國青少年活動量不及格

2019-06-11 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關報告，大數據顯示國內兒童與青少年的總體身體活動量是「不及格等級」，靜態行為過多，特別是使用手機和電腦；從民國86年到102年全國體適能資料都逐漸下滑。

台體大副校長張振崗、興大運動與健康管理研究所長巫錦霖的團隊表示，這項研究起源是台灣去年參加全球49個國家的「兒童健康聯盟」進行體能分析，各國青少年的身體活動量都下滑，僅斯洛維尼亞評A-，其餘國家均在C+以下，且多評定D-至D+，有6個國家等級是F不及格水準，低於20％以下，亞洲國家有3個，分別是台灣、韓國、中國。

台體大副校長張振崗指出，「兒童健康聯盟」有10項評估指標，包括身體活動量、參加運動團隊、靜態行為、體適能、靜態行為…等，雖各國10項指標的標準不一，但會根據各國的青少年、兒童人數比例依國際通用標準分級，台灣在學校、社區環境、政府資源都B+、水準在74％到79％，最差的是身體活動量F。

研究團隊表示，「兒童健康聯盟」開過3次會議，上次是2015年，2018年是台灣第一次參加；亞洲國家的身體活動量，日本體適能最好評定A、南韓D+、台灣B-。張振崗指出，亞洲國家都重視升學，但日本很重視孩子課後的體育活動，通常會留1小時在校內參加運動社團。

興大運健所長巫錦霖表示，身體活動量下滑、靜態行為增加是49個國家的兒童與青少年的共同現象，「靜態行為」指使用手機、電腦時間增加。

巫錦霖指出，教育部2016年發表的2015年網路使用情況調查報告，國小平均每天57.8分鐘、國中115.8分鐘、高中147.2分鐘；對照同一年的健康調查報告，2015年只有14.6％國中生每天運動達60分鐘。

台體大校長林華韋、興大校長薛富盛表示，過去國內都是單一指標評比，這次是10項指標在國際組織上發表，更可了解台灣兒童青少年運動情況與國際間之比較，觀摩國外的體能評比方式、調查的年限和樣本數。