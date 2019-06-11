「星爵」娶回阿諾女兒 Armani白紗浪漫優雅

2019-06-11 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



阿諾史瓦辛格的女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）日前與「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）在加州的聖思多羅牧場酒店（San Ysidro Ranch）低調完婚，正式的婚禮照昨日才由小倆口自己發布在IG，與大家分享喜悅。 阿諾史瓦辛格的女兒凱薩琳史瓦辛格與「星爵」克里斯普瑞特身穿Giorgio Armani特別打造的服裝，低調完婚。圖／摘自IG 分享 facebook

這對新人身上穿的都是由時尚大師Giorgio Armani特別打造的服裝，新娘禮服極簡貼身，展現凱薩琳的姣好曲線，搭配背後的長紗設計細節與頭紗，非常浪漫優雅。新郎克里斯的西裝也是出自Giorgio Armani，搭配銀色領帶與口袋巾，年輕中帶點貴氣。回顧近幾年不少名人都選擇Giorgio Armani打造的婚紗，包括摩納哥王妃莎琳維特斯托克（Charlene Wittstock）、王子妃Beatrice Borromeo等人都選擇這種簡約不失浪漫的禮服作為嫁衣。

「昨天是我們人生中最棒的一天！我們在神與親朋好友、所有我們所愛的人的見證下成為了夫妻，這是非常親密和令人感動的一場婚禮。開始了人生嶄新的篇章讓我們感到非常幸福，謝謝所有家人們與朋友們的參與與支持，也感謝Giorgio Armani先生為我和凱薩琳打造如此珍貴難得的服裝。」兩人在婚禮隔天於IG寫下幸福感言。

今年一月才宣布訂婚的凱薩琳和克里斯，年齡相差十歲，雖然高調認愛，但婚禮卻是低調簡約，與會者包含阿諾史瓦辛格和克里斯普瑞特與前妻安娜法瑞絲（Anna Faris）所生的兒子傑克普瑞特（Jack Pratt）。 凱薩琳史瓦辛格與克里斯普瑞特在IG大方放閃。圖／摘自IG 分享 facebook

凱薩琳史瓦辛格與克里斯普瑞特在IG大方放閃。圖／摘自IG 分享 facebook

摩納哥王子妃Beatrice Borromeo選穿Armani白紗出嫁。圖／摘自英國每日電訊報 分享 facebook