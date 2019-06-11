名模邱馨慧回台挺PIAGET 肖想老公打包全身行頭
伯爵表（PIAGET）睽違多年，再度推出全新的Sunlight系列珠寶，並找來甫新婚的名模邱馨慧演繹，凸顯這系列以大自然為主題的珠寶創作。
近期不少女明星都在6月時，宣布嫁人的喜訊，名模邱馨慧也在這月初完成終身大事。不過，還沒度蜜月跟辦歸寧喜宴的她，立刻從新加坡返台後就上工來挺PIAGET。邱馨慧表示，由於還要在台北辦一場婚禮，所以目前沒有新婚的感覺，問到海外婚禮的細節，她則笑說「過去都比較低調，第一次當活動主角很感動，而且我覺得自己是當天最美的，不怕被伴娘群搶走風采」。而且為了呼應PIAGET珠寶的設計概念，也特意以度假的造型來搭配。問說，身上最想要老公送她的單品，邱馨慧回說「全身的都很OK，我覺得這個戒指很不錯，雖然我看起來很有氣勢，但我喜歡細細的東西，像這耳環很不賴」，都可以跟她原本的飾品做搭配。
PIAGET選在夏季到來時，上市全新的Sunlight系列珠寶，和旗下另一招牌Possession系列一樣，都是定位在日常可配戴的珠寶。而這季主題，依舊圍繞在PIAGET所擅長的大自然主題，以象徵熱情的「太陽」為發想，結合鑽石、K金和半寶石等材質，讓每件首飾都成為時髦單品。PIAGET把太陽的光芒利用了三角型的方式來演繹，讓不論是戒指或耳環、墜鍊都帶有幾何形狀。像是名模邱馨慧配戴的系列項鍊，就在圓型的珍珠母貝旁，以鑽石鑲飾了一圈的三角型，來塑造如太陽般的圖騰效果。PIAGET的台灣行銷總監還還透露，其中的玫瑰K金雪花鑲嵌鑽石戒，實品還沒到台灣，就已接到訂單了，深受消費者青睞。
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