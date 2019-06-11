老屋中享受「東方風」 樂埔町將易經卦象做成菜挑戰五感

2019-06-11 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



用西式料理手法展現各種東方意念做成的菜肴，也許不算太過稀奇，但要將各種「東方」如易經中的卦象，轉化成料理，不僅得對菜掌握能力高，還得有超好的想像力。樂埔町即日起推出新菜單，以春為主題，展現各種綠意盎然，從前菜、主菜到最後茶點，每一部分都在挑戰感官，細細回味春季獨有的美妙體驗。

樂埔町前身為日式官舍，戰後轉為林務局官員使用，但因後來疏於管理而逐漸凋零，直到2013年台北市文化局推動老房子運動後，才開始重建此處，並將樂埔町轉為揉合新舊的文化飲食空間，以西式料理手法端出各種創意料理，讓饕客在此用餐能感受在地歷史文化，品嘗在地物產及引用在地人才經營的土生土長空間。

儘管春天已經過去，時序已邁入夏天，但樂埔町的春天還在，近日推出新菜單，以春天為主軸，從方位、卦象、五行、屬相、節氣等不同角度為創作概念，展現各種春季獨有樣貌。如前菜鰭鮪木灸，餐點外型看似木頭，體現東方屬木，木有花草、樹幹之意，再用燈籠果裝飾，看起來就像枯木逢春。

另一道鮮腐匕鬯也相當有趣。春雷響起，大地為之震動，易經中的震卦便是由此概念。為了展現此意象，主廚蔡昀諺可是傷透腦筋，最後想到用豆腐來展現。「匕」為古人舀取食物的器具，使用木湯勺取其形，再放上熱蒸再用蛤蠣汁及胭脂蝦打碎入豆漿做成的豆腐，用柚香茶代替酒，以展現「鬯」即香酒之意。豆腐入口軟嫩鮮香，柚香茶作為尾韻沁心。

主菜則是四選一，有紅蘿燉鴨、紫白松牛、芹菇菲力、魚子龍蝦，其中，紅蘿嫩鴨用煙草燻過，鴨肉香氣及韻味迷人，搭發酵過的紅蘿蔔、洋芋泥，風味清甜爽口。另芹菇菲力用的是台灣在地未經冷凍的頂級溫體牛做成，菲力風味細緻，特有的甘味及柔韌彈性口感，相當值得一試。

樂埔町表示，餐點為主菜四選一，價位介於2,780元到4,800元間，其中，最貴的魚子龍蝦需事先預訂。

電話:（02）2395-1689

地址:臺北市大安區杭州南路二段67號