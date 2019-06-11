飛向宇宙，浩瀚無垠！6/12搶巴斯無垠腳、胡迪牛仔帽！
「玩具總動員4」在6月20日上映，各類周邊商品大戰早已提前開跑，賣得搶搶滾，威秀影城繼推出「三眼怪」披薩星球爆米花套餐受到熱烈討論後，再推出胡迪牛仔帽與巴斯光年造形杯，讓玩具總動員粉絲看了要暴動啦！
「玩具總動員4」第一波套餐周邊「披薩星球」爆米花筒開賣後人氣爆棚，第二波更強勢推出「飛向宇宙，浩瀚無垠！」巴斯光年款造形杯，共有2款商品，一款為「展翅高飛」款，一款為「無垠腳」款。胡迪牛仔則有「牛仔帽」款式的爆米花桶，讓你裝爆米花還能拿來作造型，讓粉絲難以抗拒。
威秀影城6月12日起開賣「玩具總動員4」的第二波電影套餐，新款商品搭配說明如下，詳情或售價如有更動請以門市現場為準，活動商品數量有限，售完為止。
B套餐 06/12開賣
套餐內容：1個中份爆米花+2杯 中杯飲料+1份套餐熱食+1個巴斯光年「無垠腳」杯
套餐售價：549(原價649)
C套餐 06/12開賣
套餐內容：1個中份爆米花+2杯 中杯飲料+1份套餐熱食+1個叉奇造形爆米花桶
套餐售價：499(原價589)
限定禮物：獨家「玩具箱造形貼紙乙份」
D套餐 06/12開賣
套餐內容：1個中份爆米花+2杯 中杯飲料+1份套餐熱食+1個胡迪牛仔帽爆米花桶
套餐售價：549(原價589)
限定禮物：獨家「玩具箱造形貼紙乙份」
E套餐 06/06開賣
套餐內容：1個中份爆米花+2杯 中杯飲料+1個巴斯光年造形杯
套餐售價：549(原價649)
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