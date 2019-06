昆凌手上拎的是DELVAUX年度限定包 天王嫂的行頭果然很威

2019-06-11 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



DELVAUX每年都會以pvc材質推出年度限定包款,運用特殊線條打造當代藝術的樣貌,今年度搶先秀出此款限定The Champion的是天王嫂昆凌,黑白色的搶眼幾何勾勒,讓她整個人顯得相當貴氣又帥氣,安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)也以 Cool Box系列的Bohème限定包款娜穿搭,展現貴婦出遊的輕裝品味。

比利時頂級皮件品牌DELVAUX在每年春夏季都會推出全球限定、限量包款,以Brillant為基礎原型,運用PVC打造潮流風格的限定款式,輕巧、容量大,今年度的The Champion以融入運動風為設計主軸,包括底部的橡膠材質、包袋的網眼布設計等等,都契入運動材質掛帥的當代精品風潮,黑、白色的簡約搭配,讓手袋更具個性,昆凌搭襯駝色褲裝,展現俐落的都會旅行風。