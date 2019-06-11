台灣溫泉區特色評比出爐 19溫泉區各具優勢特色

2019-06-11 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局為推廣台灣北、中、南、東 19個優質溫泉區（域）資源，輔導溫泉業者塑造溫泉旅遊品牌新形象及永續經營，在2018年舉辦了「十大好湯五大名泉票選活動」及「溫泉美食選拔」活動，今（2019）年則規畫「金泉獎」溫泉區特色評比活動，透過民眾票選及專家學者評比團的實地訪查等二階段綜合評選，計選出最佳美食獎、最佳伴手禮獎、最佳自然景觀獎、最佳CP值獎、最佳服務獎、最佳造景美學獎、最佳友善環境獎等七個獎項，並於今（11）日舉行頒獎典禮。

觀光局指出，今年的「金泉獎」溫泉區特色評比活動，全台各溫泉區皆積極參與，整合凝聚溫泉區內業者資源，展現溫泉區的差異化及特色，經綜合民眾票選及專家學者評比團的比序，各獎項的得獎溫泉區分別為最佳造景美學獎：「新北投溫泉」、「泰安溫泉」、「四重溪溫泉」；最佳友善環境獎：「谷關溫泉」、「關子嶺溫泉」、「新北投溫泉」。

最佳服務獎：「礁溪溫泉」、「烏日溫泉」、「安通溫泉」；最佳CP值獎：「北港溪溫泉」、「寶來不老溫泉」、「紗帽山溫泉」；最佳美食獎：「金山萬里溫泉」、「知本溫泉」、「東埔溫泉」；最佳伴手禮獎：「瑞穗溫泉」、「礁溪溫泉」及「大坑溫泉」最佳自然景觀獎：「烏來溫泉」、「內灣尖石溫泉」、及「陽明山溫泉」。（得獎溫泉區特色說明如參考資料）