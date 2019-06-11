使用化妝水5大誤解 第3種9成人弄錯，雙手拍臉正確嗎？

2019-06-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



懂得保養的人都知道，清潔完臉部後，第一道手續就是用化妝水（或稱爽膚水），多數人都直接倒在手上，往臉上拍，這樣到底行不行？還有很多人，保養步驟只用化妝水，認為就有保濕效果，或甚至覺得含有酒精的化妝水，就不該用，到底什麼是正確的呢？

以下就來破解，化妝水的6大誤解。

誤解一、用化妝水也能保濕？

很多人以為，使用化妝水後，對肌膚就有基礎保濕功能了，但其實化妝水根本不能保濕，而且如果化妝水裡面含有酒精，擦完後不另外上保濕產品，臉的狀況會更糟，乾燥到不型啊！

誤解二、同系列洗面乳、化妝水與乳液要一起用？

很多人一次買產品，就會買一整套，包括洗面乳、化妝水甚至乳液都一起買，因為業者會號稱，一起使用效果加倍。其實，這也只是銷售手法，混搭著不同品牌使用都沒問題，但要注意彼此的成分中，是否會互斥。

誤解三、化妝水是保養的第一步？

這點是幾乎9成以上女生都會誤會的，因為洗乾淨臉部後，我們都很習慣認為，化妝水就是保養的第一步，但其實，化妝水是清潔的最後一步，化妝水就是為了在洗完臉後，進行二度清潔，避免殘留。

誤解四、用手拍上化妝水更好？

對於用化妝水，有兩派說法，有人說要用化妝棉，也有人說用雙手拍一拍就可。其實一般來說，會比較建議用化妝棉，原因是比較乾淨，且化妝棉還能去除一些，洗臉時無法去除的污垢與殘留，特別建議油性肌膚的人使用。

如果乾性或敏感肌膚的人，則可考慮雙手使用，但使用前，一定要把手洗乾淨，不然肌膚會更慘。

誤解五、含有酒精的化妝水不要用？