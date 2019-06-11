親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

使用化妝水5大誤解 第3種9成人弄錯，雙手拍臉正確嗎？

2019-06-11 14:52聯合報 記者劉小川╱即時報導

懂得保養的人都知道，清潔完臉部後，第一道手續就是用化妝水（或稱爽膚水），多數人都直接倒在手上，往臉上拍，這樣到底行不行？還有很多人，保養步驟只用化妝水，認為就有保濕效果，或甚至覺得含有酒精的化妝水，就不該用，到底什麼是正確的呢？

以下就來破解，化妝水的6大誤解。

誤解一、用化妝水也能保濕？

很多人以為，使用化妝水後，對肌膚就有基礎保濕功能了，但其實化妝水根本不能保濕，而且如果化妝水裡面含有酒精，擦完後不另外上保濕產品，臉的狀況會更糟，乾燥到不型啊！

誤解二、同系列洗面乳、化妝水與乳液要一起用？

很多人一次買產品，就會買一整套，包括洗面乳、化妝水甚至乳液都一起買，因為業者會號稱，一起使用效果加倍。其實，這也只是銷售手法，混搭著不同品牌使用都沒問題，但要注意彼此的成分中，是否會互斥。

誤解三、化妝水是保養的第一步？

這點是幾乎9成以上女生都會誤會的，因為洗乾淨臉部後，我們都很習慣認為，化妝水就是保養的第一步，但其實，化妝水是清潔的最後一步，化妝水就是為了在洗完臉後，進行二度清潔，避免殘留。

誤解四、用手拍上化妝水更好？

對於用化妝水，有兩派說法，有人說要用化妝棉，也有人說用雙手拍一拍就可。其實一般來說，會比較建議用化妝棉，原因是比較乾淨，且化妝棉還能去除一些，洗臉時無法去除的污垢與殘留，特別建議油性肌膚的人使用。

如果乾性或敏感肌膚的人，則可考慮雙手使用，但使用前，一定要把手洗乾淨，不然肌膚會更慘。

誤解五、含有酒精的化妝水不要用？

很多人都說，有酒精的化妝水不要用，對肌膚不好，但其實對油性肌膚的人來說，有酒精的化妝水，可以清除毛孔中過度的油脂與分泌物，還能收斂毛孔，但酒精畢竟會帶走臉上的水分，因此建議一周用1～2次即可，至於乾性與敏感肌，還是避免比較好喔。

化妝水，其實是二度清潔。圖／摘自pakutaso
化妝水，其實是二度清潔。圖／摘自pakutaso
分享
含有酒精的化妝水，能不能用呢？圖／摘自pakutaso
含有酒精的化妝水，能不能用呢？圖／摘自pakutaso
分享
用化妝水，到底要不要用化妝棉？圖／摘自pakutaso
用化妝水，到底要不要用化妝棉？圖／摘自pakutaso
分享
使用化妝水的5大誤解，妳中幾樣？圖／摘自pakutaso
使用化妝水的5大誤解，妳中幾樣？圖／摘自pakutaso
分享

相關新聞

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47

全新旅遊神卡！刷王道金融卡，不限國別最高享5%現金回饋

2019-06-11 15:05

比長裙還火辣 蔡依林、桂綸鎂用深V褲裝穿出性感

2019-06-11 14:52

限時3天！電商平台推「Nike」超殺特惠，享22%現金回饋

2019-06-11 14:52

一芳「大村萄萄茶」只賣到7月9日　原茶類4款買中升大

2019-06-11 14:50

捐舊鞋做公益 采盟免稅店募舊鞋傳愛到非洲

2019-06-11 14:32

全聯年中慶14日起跑 日料理神器BRUNO集點換購同步登場

2019-06-11 14:23

節能家電補助 變頻能效一級、二級成主流

2019-06-11 14:20

響應同志驕傲月 彩虹時尚單品接力登場

2019-06-11 13:44

台新X柯南強強聯手！有獎徵答免費贈「柯南展」套票

2019-06-11 13:23

北台灣颳起一波「偵探風」 柯南人偶快閃

2019-06-11 12:32

粉紅控必看！福容推夢幻粉紅樂園 搭小小兵熱氣球憑券住宿再5折

2019-06-11 12:00

ZENLET 無線隨充攜香器—城市旅者的輕能源哲學

2019-06-11 10:44

這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟

2019-06-11 10:04

香港抗議正熾 來看港台舞作《無用》中的力量

2019-06-11 09:26

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 09:06

今年代表色！「橘」入夏日單品

2019-06-11 00:04

女生皮膚黑黃也不怕 必擦這3色口紅、素顏擦也能一秒顯白

2019-06-10 22:16

花仙子新「香水」 滿屋名媛香

2019-06-10 21:30

酸甜檸檬、大塊蕨餅入餡 八月堂夏季新品升級上市

2019-06-10 20:05

高雄英迪格酒店大份量主餐 重量1公斤起跳1,500元起

2019-06-10 18:42

IG打卡「珍珠凸餅冰淇淋」 文青甜點藏身台中第二市場

2019-06-10 18:40

裸上身賣公益T恤 麥莉再現「無所畏懼」時尚力量

2019-06-10 18:28

酷航飛常酷促銷 東京首爾來回含稅4千、德國希臘1.6萬有找

2019-06-10 18:18

法國人激推！「榖枕脆片」蘊含可可內餡 深受歡迎

2019-06-10 16:59

高雄直飛中越8月開航 6月底前參團有優惠

2019-06-10 16:48

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

空中飛人隨身行李裝什麼？安全裝備、攝影神器、防盜包必備！

2019-06-10 15:44

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

半價買國際精品！百貨年中慶 優惠大亂鬥

2019-06-10 14:39

「日系最強果汁」登台！碧昂絲的最愛、JAL頭等艙專屬飲品

2019-06-10 13:36

「粉紅胡椒」+啤酒！ 滋味超創新

2019-06-10 13:17

RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

西班牙彩妝三步驟訂製唇膏掀包色熱潮

2019-06-10 09:24

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 08:36

PRADA男裝秀 移師上海

2019-06-10 00:22
看更多

熱門文章

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 11:14

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

影／一晚就可飛過台灣海峽 秋行軍蟲讓宜蘭淪陷？

2019-06-11 11:43

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 09:06

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟

2019-06-11 10:04

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛

2019-06-10 17:37

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會

2019-06-11 00:00

【我見我思】李承毅／別人的女兒不是女兒？

2019-06-11 06:00

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

豪雨襲台 經濟部發布高雄台南彰化淹水警戒

2019-06-11 11:10

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

【女性臉譜】櫻桃子／前衛又自信的猶太同事

2019-06-11 06:00

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

【家的形狀‧非典型的幸福】江佩津／我喜熊

2019-06-11 06:00

高市大雨出現短暫淹水 韓國瑜：各單位進入待命狀態

2019-06-11 12:52

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47

可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」

2019-06-10 22:02

梅雨鋒面驟雨狂炸台南 永康部分積水路暫時封閉

2019-06-11 12:55

女生皮膚黑黃也不怕 必擦這3色口紅、素顏擦也能一秒顯白

2019-06-10 22:16

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億

2019-06-10 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top