捐舊鞋做公益 采盟免稅店募舊鞋傳愛到非洲

2019-06-11 14:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



為了幫助非洲肯亞赤貧地區民眾能有鞋可穿，遠離沙蚤侵害，采盟免稅店連續2年與舊鞋救命協會舉辦「舊愛啟航 鞋力前行」活動。今年再度呼籲大家捐出家中的舊鞋，送愛心到非洲。

采盟免稅店今年募鞋活動至6月14日截止，每天中午12時至下午6時，在桃園機場第2航廈入境大廳北側設置專櫃，由采盟員工義務服務，整理民眾捐出的舊鞋。