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響應同志驕傲月 彩虹時尚單品接力登場

2019-06-11 13:44聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

立法院日前三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，此舉不但鼓舞了許多關心平權議題的民眾，甚至更帶動了周邊相關商機，不少運動休閒品牌也趕搭這波熱潮，推出一系列「彩虹」時尚單品。

六月是同志驕傲月( Pride Month)，法國軍靴品牌PALLADIUM與英國非營利組織Terrence Higgins Trust (THT)攜手推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列，向這些年來對同志平權的努力與驕傲致敬。品牌採用經典「Pampa Hi」鞋型—源自1947年的軍靴原型，在極簡的鞋身黑白色彩中導入彩虹旗元素，鞋帶、鞋舌、鞋身PALLADIUM LOGO圓形皮標皆使用六色彩虹色設計，而Palladium同時也會將把PAMPA PRIDE系列於www.palladiumboots.com的10％銷售額捐贈給Terrence Higgins Trust。

而為響應NIKE於全球各地舉辦的「BETRUE驕傲月」系列活動，NIKE台灣亦於台北信義區 NIKE NEO19 品牌體驗店打造巨幅 BETRUE 標誌宣言，並透過多元線上線下活動，慶祝平等、尊重與勝利。同時自即日起至7月14日推出線上 BETRUE 濾鏡，邀請所有人一起為平權發聲，像是知名製作人陳鎮川、女籃傳奇球星錢薇娟等都已響應。

知名牛仔品牌LEVI’S也推出全新限量Pride平權系列，多款品牌Logo T恤刷上六色彩虹、丹寧卡車司機背心與501牛仔短褲碰撞彩虹邊條、或純白丹寧夾克低調綴上彩色翻領，都完整展現驕傲彩虹的意涵。此外，也與持續推動LGBTQ+權益的OutRight Action International組織攜手合作，並會捐出2019年Pride平權系列的盈利。

響應同志驕傲月，PALLADIUM推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列。圖／P...
響應同志驕傲月，PALLADIUM推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列。圖／PALLADIUM提供
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PALLADIUM推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列，驕傲黑／驕傲白，售價2...
PALLADIUM推出PAMPA PRIDE彩虹限定系列，驕傲黑／驕傲白，售價2,280元。圖／PALLADIUM提供
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LEVIS PRIDE平權系列 LOGO T恤，售價1,190元。圖／LEVIS...
LEVIS PRIDE平權系列 LOGO T恤，售價1,190元。圖／LEVIS提供
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AIR MAX 720 BETRUE。圖／NIKE提供
AIR MAX 720 BETRUE。圖／NIKE提供
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NIKE在NEO19 品牌體驗店打造巨幅NIKE BETRUE宣言。圖／NIKE...
NIKE在NEO19 品牌體驗店打造巨幅NIKE BETRUE宣言。圖／NIKE提供
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同志同婚專法同性婚姻

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