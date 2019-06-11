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北台灣颳起一波「偵探風」 柯南人偶快閃

2019-06-11 12:32聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

今年暑假北台灣將颳起一波「偵探」風，日本重量級動漫作品「名偵探柯南」在睽違4年後二度登陸台灣，並由台新銀行擔任贊助，展出互動體驗型態設計的「名偵探柯南 科學搜查展」，上午台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往，台新銀行資深協理潘嘉惠和柯南帶領小朋友一起化身偵探，挖掘真相。

台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往。記者曾學仁／攝影
台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往。記者曾學仁／攝影
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今年暑假北台灣將颳起一波「偵探」風，日本重量級動漫作品「名偵探柯南」在睽違4年後...
今年暑假北台灣將颳起一波「偵探」風，日本重量級動漫作品「名偵探柯南」在睽違4年後二度登陸臺灣，並由台新銀行擔任贊助，展出互動體驗型態設計的「名偵探柯南 科學搜查展」，上午台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往。記者曾學仁／攝影
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台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往，台新銀行資深協理潘嘉惠（右）和...
台新銀行舉辦柯南人偶快閃活動，吸引許多小朋友前往，台新銀行資深協理潘嘉惠（右）和柯南帶領小朋友一起化身偵探，挖掘真相。記者曾學仁／攝影
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柯南快閃

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