粉紅控必看！福容推夢幻粉紅樂園 搭小小兵熱氣球憑券住宿再5折

2019-06-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準暑假商機，福容飯店針對旗下飯店推出一系列活動，不僅有搭上熱氣球推出憑票根5折起，或是4人入住含早餐5,000元有找，還祭出消費滿500元抽百萬房車、總統套房等好康

。

拍照打卡已是許多民眾出遊必備，淡水漁人碼頭店推出粉紅樂園，所有設施都是少女最愛的夢幻粉紅色系，最適合網美拍照打卡，周末還有廚藝教室可跟著阿基師面對面學做菜。

另針對暑假台中推出購物節活動，台中消費滿500元就可參加抽獎，包含百萬房車、總統套房，甚至是千萬豪宅，若是於6月22日到8月24日間入住福容麗寶樂園店，不但能住進精緻雙人房，還會送您去玩樂園、搭摩天輪。喜歡夏季玩水的旅客，墾丁福容即日起到6月20日間推出暑假限時4人成行優惠搶購，7月1日到8月24日平日4人入住精緻雙床房，含早餐4客，最低4,999元，加購晚餐可享有原價8折。