一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



著名導演蔡明亮新作《你的臉》日前在台北光點電影院上演，不少票都是他在電影院門口一張張兜售出去。獲獎無數，卻靠自己賣票，蔡明亮日前在演後講座表示，這是他摸索19年累積的方法，他也從一開始只是希望作品不會白做，到最近領悟大環境要改變，一定要從小朋友、基礎開始，最佳藥方就是美術館。

蔡明亮1990年代從首部電影長片《青少年哪吒》一鳴驚人，此後《河流》、《洞》等片都獲獎無數。蔡明亮說，他原本想自己也得了許多獎，製片的中影公司也安排他上遍火紅綜藝節目乃至廣播，包括張菲、張小燕到蔡康永和小S的《康熙來了》等，但不管怎麼上，票房都沒起色，他最後才領悟到這是因彼此受眾不同。

眼看部分戲院只願放一天他的片，蔡明亮說，為讓心血有更多人看到，從第五部長片《你那邊幾點》開始決心自己賣票。當時2000年正逢全台最多大學，蔡明亮上山下海到各大學演講，不到兩個月就賣一萬張票。

有了一萬張票的票根，蔡明亮說，他才能秀給電影院表示會有觀眾，要求電影院不能下片。一路這樣賣票，他賣到已經不用申請要入校，各大學門口警衛看到他就讓他進來。

2014年，蔡明亮首次將電影《郊遊》結合其他裝置藝術，帶進北師美術館放，這也是台灣首次將電影當視覺藝術在美術館放。蔡明亮說，他發現過去會說他作品很難、看不懂的，好像都沒意見了，因為美術館內「大家本來就覺得沒什麼東西看得懂」。

蔡明亮說，他這才理解到，為何他走了19年，觀眾卻沒累積，因為當年看片的大學生出了社會就不看了，「我們的根基太薄弱」。主流社會中，觀眾的素質仍都一樣，只看好萊塢等片。

「我們要靠美術館！」蔡明亮說，台灣美術館當然已幾十年，但沒有真正進到人的生活，不像他在歐洲常看到兒童在美術館聽導覽、看抽象畫。他覺得美術館能像廟宇、教堂一樣，慢慢培養人們接受多元美學的素養，學會享受自己看不懂的東西，這也是為何這次他到各地賣票，都告訴對方「這是一張電影票，也是個美術館的概念」。

賣票19年，蔡明亮這次也打破紀錄，在到各公司、部會賣票時，竟然賣到缺票得重印，光點電影院因此之後會再繼續放《你的臉》。蔡明亮說，曾有美術系教授說他的電影其實也是視覺藝術，歐洲許多電影、視覺藝術也早相互跨界，他希望兩者界線更模糊，戲院也可以是美術館。