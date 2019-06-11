ZENLET 無線隨充攜香器—城市旅者的輕能源哲學

2019-06-11 10:44 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 ZENLET 禪與徠特提供。 分享 facebook

這世界上有沒有一樣物品可以隨時隨地給予芳香療癒的效果，同時還可當做行動電源，最好還是無線充電？來自台灣的ZENLET團隊，設計融合東方的禪意與西方的理性，秉持著「簡約、純粹、安靜、更易用」的設計原則，致力於解決生活中各種漠視已久的困擾，藉由最精要的設計，為生活帶來最多的美好體驗。這一回，再次以品牌一貫的減法哲學，探究生活的本質—『ZENLET 無線隨充攜香器』便是據此歷經長久的設計思考後，提出的全新生活提案。

分享 facebook

氣味隨享，最便於隨身攜帶的香氛裝置

藉由物理擴香原理，輔以無線充電時散發的熱能催化，加速精油香氛揮發，不需加水、不用插電即可使用，完整還原精油的香味及功效。

主動式場域擴香，立即強化擴香範圍

透過將無線隨充攜香器連接擴香座，可立即加強擴香效果，使整個場域芳香縈繞，迅速營造想要的氛圍。

極致輕薄，放入口袋隨行無負擔

作為歷來最輕薄的無線行動電源——它，重量比3顆三號電池還輕；體積比名片盒要小，隨身攜帶無負擔。

分享 facebook

單手旋蓋、透視圓設計，操作更簡單

旋蓋即開的直覺式設計，無論何時、何地都能輕易完成精油補充。旋蓋中央透視圓的設計，可快速辨識充電線圈位置，輕鬆對位，操作更便利。

磁吸自動定位，賦予充電最高效能

將手機安裝磁吸定位片，只要靠近無線隨充攜香器，即可自動定位至最高效能的充電位置，以最直覺的方式享受科技便捷。

無線充電高度兼容，隨時隨地同步充電

當手機電量不足時，只需放置於無線隨充攜香器上，按下按鈕，隨即進行感應充電，無需任何線材，適用於所有支援無線充電的手機。當手機充電同時，無線隨充攜香器也將自行回充電量，隨時保持滿電狀態。

分享 facebook

無線充電、車用擴香、手機架，功能俐落整合

磁吸式擴香架的設計，在保有ZENLET一貫的極簡風格下，充份整合了手機架、無線充電盤與車用芳香機。採用特殊專用夾，不會對冷氣出風口造成損壞，隨時讓車內充滿喜愛的香氣。

整合收納，充分融入你的生活

ZENLET貼心設計了一款專屬載物盤，色彩、質感都與攜香器及擴香座調性一致，整齊收納鑰匙、錢包或任何隨身配件。載物盤還可與ZENLET行動錢包「ZENLET The Wallet」、「Zenlet 2 Series」完美結合，將設計帶入日常審美。

採用航太級鋁合金，CNC一體成型

選用高品質的航太級鋁合金，強度扎實，質感絕佳。經過CNC一體成型、精細噴砂、雷射雕刻、陽極製程多道工法，細節毫不馬虎。

分享 facebook

太空漫油—『ZENLET x odor funder氣味製造所』聯手合作

『太空漫油』取名的發想是來自美國導演Stanley Kubrick的經典科幻史詩電影『2001 太空漫遊』。這部電影開啟了人類對於太空豐富的好奇心與想像力，也是團隊最喜愛的電影之一。藉由這次推出擴香結合無線隨充的新產品『無線隨充攜香器』，ZENLET與「odor funder氣味製造所」聯名發表這款名為『太空漫油』的精油，嘗試揣摩在太空才聞得到的氣味——「銀河系的味道」，在人類移居太空成真前，讓大家先擁有銀河系的氣息！

分享 facebook

ZENLET現正於有.設計uDesign平台推出單件95折、任選兩件9折優惠活動，活動只到六月底，更多品牌優惠訊息請至 有.設計uDesign 官網。

『ZENLET無線隨充攜香器』相關資訊請至FlyingV募資平台查詢。