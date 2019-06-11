香港抗議正熾 來看港台舞作《無用》中的力量

2019-06-11 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



香港抗議反送中法正熾，香港不加鎖舞踴館團長王榮祿與台灣編舞家周書毅合作《無用》，探討渺小個人在大環境的內在力量，恰好與香港局面對應，本周在雲門劇場演出。

《無用》2016年在港首演時，當地媒體有個標題是「在《無用》中找到另一種力量」。王榮祿說，他原本是赴台東邀周書毅一起重現香港編舞家伍宇烈20年前舞作《男生》，看到當時處於生命低谷的周書毅，每天仍在日常中尋找創作本質，深受感動；周書毅則說，王榮祿原本就有「計謀」要他進行「個人的創作」，在他力邀發展成雙人舞後，才有了此作。

舞作取名「無用」，其實是在挖掘看似無用之物中的力量。周書毅說，他當時雖處低谷，但從中卻能感受無用之力。他和王榮祿在海岸旁聊著彼此狀態時，更感受到如同浪花激起的一點力量，發現原來每個人心中都潛在地渴望激起浪花，只是時間未到。

周書毅也說，當時周遭環境給他許多衝擊與反思。原本這創作發展是從生活狀態開始，充滿當時個人心理狀態的無力感，但當時也值歐洲極端主義入侵恐怖攻擊的高峰期，全球暖化也不斷惡化，這些無知與惡性循環都讓當時休息的他思考舞蹈能作何用？能夠對抗恐怖攻擊嗎？能夠成為環保主義的擁護者嗎？諸多辯證思考，都化為創作。

在排練時，兩人不斷挖掘自己與彼此的能量。周書毅說，他從來不看待王榮祿身體的年紀，而是看待他的活力如何能持續至今。有天王榮祿跳到喘息，周書毅還特別關燈，在黑暗中聆聽王榮祿的喘息，探尋他的「無用」哪裡來；王榮祿則說，周書毅總引導他不斷去挖掘自己內在早覺無用的身軀與念頭。

兩人從當年各覺無用的狀態跳到現在，都已慢慢跳回生活的日常。王榮祿剛完成和太太共同跳舞的《跳著舞去火星》，周書毅則編演不斷，去年於台北空場策展創作的《Break & Break! 無用之地——周書毅舞蹈錄像展》還榮獲第17屆台新藝術獎表演藝術獎。

如今再看「無用」，兩人都有新詮釋。周書毅說，跳舞能夠創造並分享語言，但當他無法以跳舞維生時，他也變得很無用，然而每當他想起自己如何度過，又會再次充滿力量，這也是他為何會做這作品。王榮祿則說，跳舞是唯一集結身體所有感知直接與美交流的事，也是語言系統以外的一套能深層表達內心的事，對他來說非常有用。