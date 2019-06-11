植萃、香氛、溫泉水好紓壓 日本正夯「休息肌」保養法

2019-06-11 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



現代女性時常休息不足，更容易引起「膚況不穩定」的情形時，「休息肌」保養法正在日本掀起一股風潮，訴求運用更講究原料、香氛、工法的的保養系列，讓肌膚能夠更安定、更有彈性，並恢復原有的健康肌，呈現出假期恣意解放身心，充分休息後充滿朝氣的肌膚，那種平衡飽滿的理想狀態。

日本美妝品牌Celvoke的「休息肌平衡系列 Rested Skin」，便是從使肌膚回到最舒適的狀態為靈感所設計，2019年夏天還特別與名模林可彤與林又立共同創立的時尚運動品牌hyphy合作，以限量50個的馬卡龍色彩「hyphy運動毛巾」及「hyphy運動收納空氣包」，作為滿額贈，活動自即日起至6月30日為止，滿3500贈運動毛巾，滿6000贈運動收納空氣包（贈完為止）。

Celvoke研究發現，因休息不足所引起的肌膚困擾，以乾燥、不規律的新陳代謝等情形最為明顯，若想要追求「休息肌」之美，最基本的是一定要讓肌膚吸收足夠的水分，因此「休息肌平衡系列 Rested Skin」保養品，特別以立山溫泉水為基底，搭配日本北阿爾卑斯冰河水、費拉蘆薈汁萃取液，還有金縷梅純露，以水為基底，混合植物萃取成分。

同時，Celvoke「休息肌平衡系列 Rested Skin」保養品還使用薰衣草、洋甘菊、乳香、玫瑰等天然元素精油，訴求透過香氛療法，達到心靈的休息與紓壓。