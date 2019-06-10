女生皮膚黑黃也不怕 必擦這3色口紅、素顏擦也能一秒顯白

2019-06-10 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



俗語說「一白遮三醜」，皮膚白皙的女生，天生就會讓人會產生好感。但不是每個人都能擁有著白皙的皮膚，亞洲女性大部分皮膚仍是偏黃、偏黑，對於這樣的膚色，該塗什麼顏色的口紅才能讓自己顯白呢？

以下三種顏色，可以讓妳素顏不化妝，也不突兀又超顯白喔！

豆沙色

雖然口紅顏色許多，但經典的豆沙色，低調不張揚、百搭、適合任何場合。對於皮膚稍白的人，可以選擇偏粉色的豆沙色。對於偏黑、偏黃的女生，可以選較深色的豆沙色，讓嘴唇看起來更飽滿，也同時讓整個人的氣色UP。

但還是奉勸大家，如果塗較深的的豆沙色，就不要素顏了吧！化妝後塗上，效果更加完美。

熟番茄紅

屬於偏紅一點的顏色，適合在春夏季節使用，會給人家比較明亮、有精神的感覺，塗上去再搭配著妝容，更顯活潑、亮麗。這種顏色的質地飽和度會比較高，質地也較為細膩，讓人有一種很高級的感覺，不只顯白更讓氣質加分。

若要挑選質地較水潤的熟番茄色，就算皮膚不白、偏黃、偏黑都不用擔心，請大膽放心使用，可以讓妳的嘴唇看起來嬌嫩欲滴。如果想要素顏就出門，可以在嘴唇上，再添加些打亮小心機，讓氣色更好。但如果要化妝出門，可以多塗幾層堆疊，讓熟番茄的魅力，更凸顯出來。

水红色

水紅色通常會比大紅色再淡一些些，水紅色的顏色比較正，不偏橘、不偏紫，會給人感覺是種簡單的紅色。對於水紅色搭配妝容，是非常簡單又大方，想要自帶女神氣場，當然不能少了水紅色，最關鍵的原因，水紅色不挑膚色，無論妳是怎樣的膚色，都不需要擔心，輕易駕馭。

對於皮膚黃、黑的女性來說，真是一大福音，因為挑選的口紅顏色有限，許多顏色看起來超美的，但不適合自己，甚至有時候不管了，就買下去。