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花仙子新「香水」 滿屋名媛香

2019-06-10 21:30聯合報 記者劉小川╱即時報導

想要當名媛，先從身上散發出「名媛香味」開始，台灣香氛領導品牌花仙子，以時尚居家生活出發，推出以「香水」為題的系列 Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列），讓香氣可以深入家中的每一個角落，今年新推出「璀璨名媛系列」，讓每個女人，從衣物、空間到居家清潔，全都散發最迷人的名媛香。

璀璨名媛系列除了以往的居家香氛品類，今年更跨足個人清潔用品，推出香水沐浴露，帶給大家煥然一新的香氛沐浴體驗。鑽石女神Janet謝怡芬、瑞莎也一同揭曉璀璨名媛香水全新系列，香水沐浴露有「同名花語、真我星夜、微醺小蒼蘭、療癒鼠尾草」4種香味。

Janet穿上黑色連身洋裝，如同「真我星夜」般的，彷彿是夜空中的鑽石，柑橘、茉莉、香草、雪松讓女神更襯托「璀璨名媛系列」的高貴、優雅氣質。瑞莎代表著「同名花語」，有著鈴蘭與玫瑰香氣裡，像是漫步花園的女神，香氣就像是愛情般，時刻綻放。

璀璨名媛系列包裝以精緻「鑽石」線條及黑、白、金三色展露高雅品味，瓶身以華麗鑽石切割的時尚設計，香氣由國際調香師以歐洲精品香水為靈感，調配出屬於產品獨特的配方，凸顯自我態度。此系列商品添加專櫃保養品等級成分，洗後彈力鎖水不黏膩，有效呵護肌膚、重現柔嫩。

花仙子還邀來美女主廚Joanna劉韋彤，以以Farcent香水的前、中、後調為基礎，設計了兩套獨一無二的甜點饗宴，即日起至7月6日在創意甜品餐廳Yellow Lemon登場。

女神就要全方位都有名媛香，Farcent璀璨名媛還推出衣物香氛袋、室內擴香與香水噴霧，香味可選同名花語與真我星夜，讓妳衣物、室內各個角落，都自帶女神氣場，圍繞著香氣，一整天都有好心情。

Farcent香水與法國藍帶美女主廚Joanna劉韋彤，聯名推出「名媛時尚香氛下...
Farcent香水與法國藍帶美女主廚Joanna劉韋彤，聯名推出「名媛時尚香氛下午茶」，讓香水也能入甜點。圖／花仙子提供
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Les Parfums de Farcent全新璀璨名媛香水系列推出沐浴露，女神...
Les Parfums de Farcent全新璀璨名媛香水系列推出沐浴露，女神Janet謝怡芬（左）、甜美鑽石女神瑞莎現身活動，沐浴露售價369元。圖／花仙子提供
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