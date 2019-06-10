高雄英迪格酒店大份量主餐 重量1公斤起跳1,500元起

2019-06-10 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2人共享的老粵菜手扎稻草香妃牛。圖／高雄英迪格酒店提供 分享 facebook 來挑戰當大胃王！高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳，即日起推出大份量美食，最少從1公斤起跳，適合2到4人一起享用，另搭配吃到飽最低1,500元起。

高雄英迪格酒店Wok on the Park全日餐廳推出多道適合4人分享的重量級主餐，其中，最重的為美式慢烤戰斧牛排，重量達到近2公斤，滿足愛吃肉的饕客。另有星馬風味波士頓龍蝦手抓海鮮桶、辣椒蟹、黑胡椒蟹等，都是1公斤起跳，還有2人共享的老粵菜手扎稻草香妃牛等多種選擇，一次吃個過癮。

其中，4人同行可以選擇慢烤美國Choice等級52盎司戰斧牛排，精選肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，並經過3到4小時的低溫舒肥，再放上高溫烤盤煎烤，從微焦外皮往內吃每一層都有不同感受。

高雄英迪格酒店表示，此次推出的重量級主餐，價位從1,500元到5,999元間，可搭配自助餐檯吃到飽。另有甜點、自製果汁以及飲品區，讓饕客盡情享用。