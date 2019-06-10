IG打卡「珍珠凸餅冰淇淋」 文青甜點藏身台中第二市場
夏天是吃冰呷涼的季節，最近IG網友分享了一款藏身台中傳統市場內、古味新吃的珍珠「凸餅冰淇淋」，來自一家文青風復古小店「小庭找茶」。「小庭找茶」總店在豐原地區已小有名氣，飲品甜點都獲得不少好評，許多外地遊客也會光臨品嘗。
台中第二市場距離火車站商圈，當地齊聚許多好吃好逛的小店。「小庭找茶」台中第二市場分店則是去年下半年才開幕，在人來人往的熱鬧市區，店面很小但很有手作特色。木質外觀走復古裝潢的路線，就算外來客也不會太難找到，不少該店粉絲笑稱，終於不用一定得殺去豐原享用了。逛市場走累了，就停下來喝個茶吃碗點心，也成了當地悠閒風景。
IG網友推薦，炎夏可來一杯「小庭找茶」的古早味梅煎茶，堅持繁複手工的製作入口回甘，培養不少死忠粉絲。店內提供的夏日冰品「相思粉粿」，黃澄澄的粉粿入口都有滑嫩口感，帶著顆粒紅豆相當軟綿好吃。
古早味凸餅運用巧思製成了打卡美食「凸餅冰淇淋」，用中空區域當作冰淇淋容器，餅皮薄脆滋味單純，吃過的網友分享，這款凸餅冰皮薄內脆，盛裝香草冰淇淋，再加上QQ的珍珠，成為一款多層次口感的甜品。來台中想吃古早味甜點，可上店家粉絲團查詢營業時間與公休資訊。
哪裡吃
小庭找茶第二市場店
地址：台中市中區三民路二段81號
梅煎茶 50(杯)
凸餅冰淇淋 55
相思粉粿 60
加粉圓+5 加紅豆+10
售價如有誤植或更動請以門市現場實際公佈為準
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