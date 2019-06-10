裸上身賣公益T恤 麥莉再現「無所畏懼」時尚力量
時尚品牌Marc Jacobs嶄新副線The Marc Jacobs新品近日上市，除了可愛的史努比家族聯名系列備受熱議之外，其實還有另一件商品引起討論，那就是與女星麥莉希拉（Miley Cyrus）合作的標語帽T。
這件粉紅色帽T麥莉裸上身、只穿了一件牛仔褲並用兩個葡萄柚遮住胸部的照片，旁邊配有「Dont F*ck with my freedom 別干涉我的自由」的拼貼標語，十足的「麥莉風格」，背後則標明Miley Cyrus x Marc Jacobs的合作關係。品牌表示，這件商品的收益將百分之百捐給美國計劃生育聯合會 (Planned Parenthood，PPFA)，不過目前只提供預購方式販售。而麥莉在IG上也發表另一張同系列的照片，照片中她正舔著一個印有「Abortion is healthcare 墮胎是合乎醫療健康的」標語的蛋糕，被視為對阿拉巴馬州參議會日前所通過的禁止墮胎法案提出反抗。
麥莉一直以來都透過音樂作品和私下穿搭來捍衛女性身體自主權，她在MV或演唱會中嘗試各種瘋狂的造型，更透過社群響應「解放乳頭」運動、與其他女星一起參與女權抗爭活動等等。這次與Marc Jacobs的合作不是第一次，更不是她首次以裸露的方式響應公益，早在2013年，她就曾全裸入鏡Marc Jacobs「Skin Tees」關注皮膚癌慈善T恤企劃，可說是歐美演藝圈新生代女星中關注大眾議題的代表人物，敢衝敢做的鮮明個性也難怪能擁有一票死忠的粉絲。
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