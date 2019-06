裸上身賣公益T恤 麥莉再現「無所畏懼」時尚力量

2019-06-10 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Marc Jacobs嶄新副線The Marc Jacobs推出與女星麥莉希拉合作的慈善帽T。圖/摘自官網 分享 facebook 時尚品牌Marc Jacobs嶄新副線The Marc Jacobs新品近日上市,除了可愛的史努比家族聯名系列備受熱議之外,其實還有另一件商品引起討論,那就是與女星麥莉希拉(Miley Cyrus)合作的標語帽T。

這件粉紅色帽T麥莉裸上身、只穿了一件牛仔褲並用兩個葡萄柚遮住胸部的照片,旁邊配有「Dont F*ck with my freedom 別干涉我的自由」的拼貼標語,十足的「麥莉風格」,背後則標明Miley Cyrus x Marc Jacobs的合作關係。品牌表示,這件商品的收益將百分之百捐給美國計劃生育聯合會 (Planned Parenthood,PPFA),不過目前只提供預購方式販售。而麥莉在IG上也發表另一張同系列的照片,照片中她正舔著一個印有「Abortion is healthcare 墮胎是合乎醫療健康的」標語的蛋糕,被視為對阿拉巴馬州參議會日前所通過的禁止墮胎法案提出反抗。