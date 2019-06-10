CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



CITY CAFE精品咖啡「衣索比亞‧耶加雪夫精品咖啡」（圖左）與西西里風檸檬氣泡咖啡（圖右）。圖/7-ELEVEN提供 分享 facebook 國人喜愛咖啡行之有年，台灣現煮咖啡市值高達台幣450億元，黑金商機成為各大超商必爭之地。超商龍頭7-ELEVEN旗下CITY CAFE去年銷售量達3.2億杯，平均每秒賣出10杯，創下業界首例，今日記者會宣布大舉擴展精品咖啡版圖，年底「CITY CAFE PREMIUM」全台門市預計突破1000間，搶攻消費者荷包。

何謂「精品」咖啡？7-ELEVEN分享，精品咖啡對咖啡豆挑選極為嚴格，需具備3大要件，其一，特定區域、種植環境及氣候生產；其二，精製處理方式與可追溯的品種；其三，獲得國際認證—咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）杯測認證風味超過80分以上。市售常見「單品豆」是指選用單一產區，也就是挑選單一國家或莊園咖啡豆，而「配方豆」則是將2種以上咖啡豆混合而成，具備穩定品質和充足產量。

全新品牌「CITY CAFE PREMIUM」推出以來廣受好評，部分門市創下單日單店熱銷400杯紀錄，客群以喜愛精品咖啡的白領階級及辦公、高級住宅居民為主。此次以「超越單品的精品」為理念，嚴選衣索比亞‧耶加雪夫精品咖啡豆，現點現做確保品質，提供消費者絕佳品飲體驗，產自非洲衣索比亞西的咖啡豆，以傳統水洗法製作，輕啜一口柑橘香氣繚繞舌尖，風味明亮清新，尾韻帶有淡淡花香，多層次風味令人驚艷。

CITY CAFE旗下有4大分支，包括CITY CAFE PREMIUM、CITY CAFE、!+? CAFE RESERVE咖啡館及CITY CAFÉ現萃茶，其中CITY CAFE同步加碼升級，打造全新「New CITY CAFE」，豆種選用「巴西Fazenda Bau莊園豆」和「巴西Veloso莊園豆」，帶來全新味覺饗宴。