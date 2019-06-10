三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐
肯德基三大人氣商品漢堡、炸雞、蛋撻，長期受到消費者喜愛，肯德基特別推出重量級XL套餐，將三款明星美味一次蒐集到位。此外，6月13日在肯德基西門町峨嵋餐廳舉辦「最狂街頭XL快閃團」活動，拍照上傳活動照片，就能獲得限量一百份的肯德基重量級XL套餐兌換券。
重量級XL套餐有漢堡、炸雞、蛋撻三樣熱銷明星商品，肯德基重量級XL套餐以咔啦脆雞與多款經典漢堡，不論是咔啦雞腿堡、美味道地的紐奧良烤雞腿堡，還是網友好評爆棚的花生熔岩咔啦雞腿堡多種選項，最後加上超獨特的人氣蛋撻組合，享受大份量的滿足感。
肯德基將於6月13日舉辦快閃活動，凡當日下午2點至5點，於肯德基西門峨嵋餐廳周遭，拍下重量級XL套餐三大美味巨頭照、或3人合體合照，上傳個人社群軟體(FB、IG)，並至西門峨嵋餐廳出示打卡畫面，就可到兌換限量一百份的肯德基重量級XL套餐兌換券一張；西門峨嵋餐廳整點加碼好康「見XL有喜」活動，凡於當日下午2點、3點、4點活動期間骰出XL套餐圖樣，就可獲得限量免費肯德基重量級XL套餐兌換。另外，至肯德基粉絲專頁指定活動貼文下方留言，還有機會抽中一年份肯德基重量級XL套餐超滿足好禮(名額1位)。
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