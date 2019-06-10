三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



肯德基三大人氣商品漢堡、炸雞、蛋撻，長期受到消費者喜愛，肯德基特別推出重量級XL套餐，將三款明星美味一次蒐集到位。此外，6月13日在肯德基西門町峨嵋餐廳舉辦「最狂街頭XL快閃團」活動，拍照上傳活動照片，就能獲得限量一百份的肯德基重量級XL套餐兌換券。

重量級XL套餐有漢堡、炸雞、蛋撻三樣熱銷明星商品，肯德基重量級XL套餐以咔啦脆雞與多款經典漢堡，不論是咔啦雞腿堡、美味道地的紐奧良烤雞腿堡，還是網友好評爆棚的花生熔岩咔啦雞腿堡多種選項，最後加上超獨特的人氣蛋撻組合，享受大份量的滿足感。