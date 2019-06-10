夏天必追的涼爽時尚 MOYNAT、Gucci編織包太欠買

2019-06-10 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



輕盈俏麗的編織包是許多人夏日最愛的配件之一，用來搭配亮色系的洋裝、草編鞋更是能打造出輕鬆愉悅的度假氣息。法國百年國寶品牌MOYNAT推出向英式行李箱致敬的Cabotin系列最新Cabotin Escapade藤編包款，Gucci則利用柳條、酒椰纖維為Sylvie、GG Marmont等系列換上新材質與面貌。

早在十九世紀末，MOYNAT就為了遠渡英吉利海峽前往巴黎度假的的英國遊客研發了輕盈堅固的藤編作為主結構的「英式旅行箱」，並以此獲得多項專利。本季品牌特別與法國藤編工坊合作打造Cabotin Escapade藤編包款，就是向經典致敬之作。藤編為古老的手工藝，工坊由種植到篩選及編織技法完全堅持古法，攜手MOYNAT一同將百年精湛皮革技術與古老手藤編傳統技藝完美融合，棕紅色、番紅花黃的植物鞣革牛皮，也顯得格外鮮明亮麗。