空中飛人隨身行李裝什麼？安全裝備、攝影神器、防盜包必備！
你是工作忙碌的空中飛人嗎？還是熱愛四處旅遊趴趴走的旅遊達人？
行李空間有限，總不能貪心甚麼都攜帶，對飛行經驗豐富的人來說，最能精確的整理出甚麼東西是必備的、甚麼物件是可以省略的。
有.設計uDesign訪問幾名擁有豐富經驗的達人，一起來探尋一下他們的旅遊必備好物吧！
#1 有系統收納的防盜神包
空中飛人L工程師：「我不是太常買包包的人，但聽到MetroBag 城市生存包有13個系統收納空間...我就被收服了。雖然現在還在台灣募資中，但朋友找我試背、體驗和回饋後，我很驚訝！德國工藝的用心之處，在這個包款上一覽無遺，只能說...背包裡每一個物件都已經被設計專屬空間，這周到之處值得稱讚，很推薦給總是帶筆電衝來衝去的上班族，另外還有防盜(RFID)與安全、快取暗袋的機制，真得是非常實用的包，久背不累才是重點啊~」
【德國 BG Berlin MetroBag 城市生存包】 #2 人身安全第一 空中飛人C先生：「常常會需要獨自前往各個不同國家，個人的人身安全一定是第一考量，在旅途中可以隨時保持警戒，但每每進到飯店後，想好好的休息、卻因獨自住宿而不得鬆懈？直到發現了這種輕便型的安全隨身門擋鎖，只有210G很輕巧、不會太佔行李空間又有口碑(之前第一代在網上有一陣討論)，且適用所有飯店房門，不受地毯厚度影響，看到第二代就毫不考慮的購買了。」 「另外，之前口袋名單還有這款、更輕巧-The Portable Door Lock 攜帶型防盜門鎖，號稱可以秒安裝，喜歡更輕量的朋友可以參考。」 【The Portable Door Lock 攜帶型防盜門鎖】 #3 上山下海不斷電 旅遊高手T小姐：「我最害怕的，就是在大山大海裡通訊設備沒電。記得曾經有一次，因為路不熟，一直使用導航，目的地還沒到手機秒斷電，充電設備又再飯店裡，整個天崩地裂啊！回台灣我立馬上網搜尋，這款都市生存卡除了在網路評價不錯外，外型設計像一張卡片、但有六種Cable，很實用而且好看，最主要的...我是外貿協會的啦！好看用起來才會開心(笑)。」 「這款也是之前猶豫一陣子的，主要是可以同時充兩個裝置，輕巧也好看，如果不是旅行的話，上班的時後攜帶是挺適合的。」 【ADAM GRAVITY mini 超輕薄 雙輸出 行動電源 5000mAh】 #4 攝影坑裡的高CP話題-反光神器 中階攝影愛好者H大哥：「這算是我看過CP值最高的攝影器材，目前市售的偏光鏡無法完全阻隔強光，而且價格還比較高，這款不僅能夠套在60mm 到 128mm 的各式鏡頭外，還能有效阻絕強光功能，整體反過來還可當防護罩、全部折平也是很不錯的器材保護墊，真的是物超所值。」 更多生活好物件，請至有.設計uDesign查詢。
#2 人身安全第一
空中飛人C先生：「常常會需要獨自前往各個不同國家，個人的人身安全一定是第一考量，在旅途中可以隨時保持警戒，但每每進到飯店後，想好好的休息、卻因獨自住宿而不得鬆懈？直到發現了這種輕便型的安全隨身門擋鎖，只有210G很輕巧、不會太佔行李空間又有口碑(之前第一代在網上有一陣討論)，且適用所有飯店房門，不受地毯厚度影響，看到第二代就毫不考慮的購買了。」
「另外，之前口袋名單還有這款、更輕巧-The Portable Door Lock 攜帶型防盜門鎖，號稱可以秒安裝，喜歡更輕量的朋友可以參考。」
【The Portable Door Lock 攜帶型防盜門鎖】
#3 上山下海不斷電
旅遊高手T小姐：「我最害怕的，就是在大山大海裡通訊設備沒電。記得曾經有一次，因為路不熟，一直使用導航，目的地還沒到手機秒斷電，充電設備又再飯店裡，整個天崩地裂啊！回台灣我立馬上網搜尋，這款都市生存卡除了在網路評價不錯外，外型設計像一張卡片、但有六種Cable，很實用而且好看，最主要的...我是外貿協會的啦！好看用起來才會開心(笑)。」
「這款也是之前猶豫一陣子的，主要是可以同時充兩個裝置，輕巧也好看，如果不是旅行的話，上班的時後攜帶是挺適合的。」
【ADAM GRAVITY mini 超輕薄 雙輸出 行動電源 5000mAh】
#4 攝影坑裡的高CP話題-反光神器
中階攝影愛好者H大哥：「這算是我看過CP值最高的攝影器材，目前市售的偏光鏡無法完全阻隔強光，而且價格還比較高，這款不僅能夠套在60mm 到 128mm 的各式鏡頭外，還能有效阻絕強光功能，整體反過來還可當防護罩、全部折平也是很不錯的器材保護墊，真的是物超所值。」
更多生活好物件，請至有.設計uDesign查詢。
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