空中飛人隨身行李裝什麼？安全裝備、攝影神器、防盜包必備！

2019-06-10 15:44 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 有.設計uDesign提供。 分享 facebook

你是工作忙碌的空中飛人嗎？還是熱愛四處旅遊趴趴走的旅遊達人？

行李空間有限，總不能貪心甚麼都攜帶，對飛行經驗豐富的人來說，最能精確的整理出甚麼東西是必備的、甚麼物件是可以省略的。

有.設計uDesign訪問幾名擁有豐富經驗的達人，一起來探尋一下他們的旅遊必備好物吧！

#1 有系統收納的防盜神包

空中飛人L工程師：「我不是太常買包包的人，但聽到MetroBag 城市生存包有13個系統收納空間...我就被收服了。雖然現在還在台灣募資中，但朋友找我試背、體驗和回饋後，我很驚訝！德國工藝的用心之處，在這個包款上一覽無遺，只能說...背包裡每一個物件都已經被設計專屬空間，這周到之處值得稱讚，很推薦給總是帶筆電衝來衝去的上班族，另外還有防盜(RFID)與安全、快取暗袋的機制，真得是非常實用的包，久背不累才是重點啊~」