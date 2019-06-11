人氣VG café將歇業？！ 攜手Johnnie Walker開啟限定絢爛篇章

2019-06-11 15:17 文／ 陳玉蘭



蝦咪！時尚潮店VG café宣布即將歇業？！ 原來VG café並非停業，而是與威士忌領導品牌Johnnie Walker 跨界合作推出期間三個月限定餐酒館「WE BISTRO」，帶領消費者一同透過餐酒搭配感受Johnnie Walker威士忌的風味。「VG Taipei」為此更慎重閉店三個月，班底完整移師信義區「WE BISTRO」，全面展現對獨家聯名餐酒館的用心。

圖／徐兆玄 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

可曾想過，磅礡「煙燻黑岩炸雞」該搭何種風味威士忌？又或者迷人細緻的「嫩煎麥香盤克夏豬排」該用哪款威士忌呼應麥香氣息？甚至直接將威士忌入菜，幻化成「雙黑熱狗威士堡」「黑牌手作和牛堡」，涓滴也不浪費？一道道翻玩威士忌餐酒搭配的創立料理，通通難不倒VG café主廚陳子洋。

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以創意料理見長的陳子洋，曾拿下2017聖沛黎落年輕廚師東北亞區域賽冠軍，各式食材在他手上，總能幻化出叫人驚豔不已的餐桌風景。這回接下Johnnie Walker挑戰書，強強聯手，拆解各款Johnnie Walker威士忌風土元素，以餐酒搭配形式上桌，讓年輕消費者能更輕易品飲美好滋味。

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從輕食點心到牛排漢堡主食到甜點一應具全，十款餐點可搭配威士忌調酒、Highball冰飲或純飲等多元方式，不論你是香料控、煙燻教徒或麥芽信徒，又或者迷戀新鮮莓果、奶香氣息，都能在餐酒搭配中滿足所好。

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台灣是威士忌消費大國，對杯中酩物的鑑賞力不在話下，此次推出的期間限定餐酒館會，Johnnie Walker備妥入全系列產品包括入門款黑牌家族12年、擄獲不少女性粉絲摯愛的金牌珍藏和18年，以及進階款XR21 和藍牌，透過品牌大使侍酒師的桌邊介紹服務，帶領更多消費者進入威士忌深厚殿堂。

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時序入夏，醇厚重威士忌並非人人討喜，Johnnie Walker品牌大使推薦多款Highball調酒餐酒搭配，像是「慢烤莓果小牛肋」主廚以莓果醬汁提味，搭配「黑雪莉榛果鳳梨」調酒，使用過雪莉桶的黑雪莉凸顯水果芬芳，加入鳳梨等熱帶水果與榛果奶油，重中有輕，尤其適合炎炎夏日，替味蕾舌尖注入一股清涼。

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獨樂樂不如眾樂樂，飯後甜點「黑雪莉堤拉米蘇」濃縮黑雪莉咖啡與手指餅乾、慕斯的搭配組合，搭上一款「黑雪莉派對筒」，使用台灣人最熟悉的冬瓜茶入酒，讓香甜清新的口感中夾帶一絲淡淡煙燻氣息，茶香與麥香意外合拍，帶出威士忌本身的穀物甜味更顯飽滿有層次。

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身為全球烈酒龍頭，Johnnie Walker致力為威士忌酒迷創造經典雋永品飲經驗，已連續3年在信義區舉辦期間限定活動，每每搶攻酒迷話題與媒體版面，有別於以往多以小酒館方式呈現，今夏力求突破，不惜重金邀請VG café激盪燦爛火花。

為專心提供最完美餐點服務，VG café宣布本店將暫停營業3個月，調派所有廚師團隊人員駐點信義區，從餐點設計到料理都是量身訂作，盼顛覆消費者想像，創造全新餐酒體驗滋味。

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活動期間Johnnie Walker也祭出不少優惠，包括點餐即可享點酒折扣優惠，凡點選1道餐後點選任1杯酒款，即可折抵100元，消費滿千元可享400元加價購黑雪莉產品，另有「約翰走路小金人紀念酒款」紅牌、黑牌、雙黑與金牌珍藏等優惠價，獨家只在WE BISTRO限量販售。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康