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蔡佳宸、張暘雙設計師聯合展演 打造晚宴時尚秀

2019-06-10 14:28經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（Fanny Tsai），以及KILIN COUTURE張暘時尚設計師雙領軍，台灣文創設計時尚產業，將走向法國國際化。

在今年的法國工商會年度晚宴活動中，便是由KILIN COUTURE張暘時尚設計師與byFanny輕奢珠寶品牌聯合展演，打造不凡的法式浪漫時尚之夜。

當晚法國工商會主席Tudor PASCU、法國工商會總經理Stephane PEDEN、台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻、時尚超模王麗雅、法國公司Xanadu S.A.S 董事局主席黃韻庭（Vivian HUANG）與執行長蘇民皆親自出席。

今年的晚宴主題為French Riviera蔚藍海岸，Xanadu時尚走秀是當晚晚宴中最魔幻浪漫的時刻，結合「音樂」、「時尚」與「珠寶」等要素，呈現一場視覺華麗的時尚饗宴。

伊林超模王麗雅則為法國工商會晚宴的美麗佳賓，當晚她以一襲優雅的張暘設計師高訂服搭配byFanny珠寶的 Mesh（晶縷衣）經典系列耳環出席晚宴，丰采迷人且氣勢非凡。

巴黎 Xanadu團隊並於法國工商會晚宴當晚，首度預告即將於巴黎羅浮宮卡爾賽特展廳舉辦的《XANADU夜宴仙那度》大展計劃。

XANADU在西方文化裡，是一個擁有豐富文學意涵的字，《XANADU夜宴仙那度》將融合來自各文化、藝術、時尚等各界的大腕，共同綻放東方文粹的魅力，屆時byFanny珠寶品牌也將再度與Xanadu合作。

byFanny珠寶。 圖／byFanny提供
byFanny珠寶。 圖／byFanny提供
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byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（右二）...
byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（右二），親自出席法國工商會年度晚宴，並打造一場不凡的法式浪漫時尚之夜。 圖／byFanny提供
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byFanny珠寶。 圖／byFanny提供
byFanny珠寶。 圖／byFanny提供
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byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（左七）...
byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（左七）與張暘（右八）時尚設計師，伊林超模王麗雅及12位伊林走秀Model合影。 圖／byFanny提供
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