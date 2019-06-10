蔡佳宸、張暘雙設計師聯合展演 打造晚宴時尚秀

2019-06-10 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



byFanny珠寶裁縫師暨 Weng Collection 創辦人蔡佳宸（Fanny Tsai），以及KILIN COUTURE張暘時尚設計師雙領軍，台灣文創設計時尚產業，將走向法國國際化。

在今年的法國工商會年度晚宴活動中，便是由KILIN COUTURE張暘時尚設計師與byFanny輕奢珠寶品牌聯合展演，打造不凡的法式浪漫時尚之夜。

當晚法國工商會主席Tudor PASCU、法國工商會總經理Stephane PEDEN、台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻、時尚超模王麗雅、法國公司Xanadu S.A.S 董事局主席黃韻庭（Vivian HUANG）與執行長蘇民皆親自出席。

今年的晚宴主題為French Riviera蔚藍海岸，Xanadu時尚走秀是當晚晚宴中最魔幻浪漫的時刻，結合「音樂」、「時尚」與「珠寶」等要素，呈現一場視覺華麗的時尚饗宴。

伊林超模王麗雅則為法國工商會晚宴的美麗佳賓，當晚她以一襲優雅的張暘設計師高訂服搭配byFanny珠寶的 Mesh（晶縷衣）經典系列耳環出席晚宴，丰采迷人且氣勢非凡。

巴黎 Xanadu團隊並於法國工商會晚宴當晚，首度預告即將於巴黎羅浮宮卡爾賽特展廳舉辦的《XANADU夜宴仙那度》大展計劃。