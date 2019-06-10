「日系最強果汁」登台！碧昂絲的最愛、JAL頭等艙專屬飲品

2019-06-10 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



日本冷壓果汁品牌Sunshine Juice創立全手工壓製，堅持使用來自日本各地產區的新鮮水果製作成的「冷壓蔬果汁」，海外首賣登台；即起與同樣訴求天然健康的EGGY澳式早午餐快閃合作。

時下最火紅的冷壓果汁(Cold-Pressed Juice)，強調利用完整的蔬果，不加糖和人工添加物，在愛美、重視健康的時尚人士中掀起熱潮，包括好萊塢飾演《花邊教主》的時尚女明星、死侍老婆─布蕾克（Blake Lively）、鋼鐵人女主角葛妮絲‧派特洛（Gwyneth Paltrow）、流行天后碧昂絲（Beyoncé）等人都帶著冷壓果汁飲用，連注重身材的時尚名模也紛紛跟進。

這股風潮也吹到亞洲，Sunshine Juice於2014年推出時，不僅是日本首度上市的冷壓果汁品牌，並陸續與蘋果(Apple)、愛迪達(Adidas)、頂級瑜珈服飾品牌Lululemon、Tokyo Marathon等知名品牌跨界合作，更進駐日本JAL航空的頭等艙，一躍成為時尚飲品。

冷壓果汁（Cold-Pressed Juice）是以高壓、低溫壓出果汁，營養完整不流失。EGGY即日起至6/16搭配此次在台首度銷售的3款冷壓果汁，推出對味合拍的早午餐組合，包含蘋果丹麥麵包豬(太陽蛋系列)、招牌蟹肉歐姆蛋(歐姆蛋系列)，以及牛肉蘑菇可頌(滑蛋系列)，活動期間，凡透過餐廳網址訂位用餐，並在訂位時於備註寫下「我要吃松露薯條」，訂位當日用餐就免費招待松露薯條乙份。

EGGY什麼是蛋澳式早午餐

電話：02-2742-5551