「粉紅胡椒」+啤酒！ 滋味超創新

2019-06-10 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣啤酒市場規模達300億元，夏季進入銷售旺季，各品牌打新口味、搶聯名，或請來人氣代言人搶話題，就是要讓自家啤酒站上舞台。

SUNMAI主打上層發酵的比利時白啤酒，推出兩款新滋味。「SUNMAI桂花小麥啤酒」以小麥為主要原料，再以桂花帶出淡雅芳香，加入粉紅胡椒激發層次，並賦予比利時白啤酒兼有花果香、小麥啤酒的甘甜。「SUNMAI桃果小麥啤酒」則選用水蜜桃與杏桃，自然麥芽清甜佐以淡淡果酸香，同樣以粉紅胡椒果調和，層次豐富，也展現小麥啤酒清爽易飲的特性。

中華職棒Ｘ臺虎聯名啤酒再度登台，並於全家便利商店獨賣的「中華職棒30周年啤酒組合」，以味全龍、統一獅、三商虎、兄弟象打造的全新組合，經典4入建議售價340元，售完為止。此外，在全家購買「職棒4入組合」，並上臺虎粉絲專頁完成指定通關步驟，就有機會獲得中職球星親筆簽名球、職棒30周年紀念杯、臺虎棒球帽、太陽眼鏡等好禮。

「人氣代言人」也是讓品牌不斷曝光的方式，金牌台灣啤酒請來「天后」蔡依林第6度代言，並找到知名導演張時霖以特殊的運鏡方式與一幕幕極具張力的畫面，呈現品牌精神及價值。影片除了Jolin之外，也邀請各行各業的「金牌代言人」，像是全世界首位通過跑酷教練資格的脊椎損傷患者、全台最年輕通過段位七段檢定的劍玉師、聽障金屬藝術家，還有斜槓青年變身黑手理髮師。夏日喝金牌，還有機會把「金喜」好禮帶回家。

KIRIN Bar BEER今夏端出「太會玩了Bar！」新品牌精神，主攻年輕市場，首度邀約盧廣仲、9m88擔任品牌代言。活動期間加入官方粉絲團，還可獲得Bar BEER小米扇1支，上傳活動照還有機會抽中盧廣仲及9m88簽名好禮及Bar BEER腳踏車。