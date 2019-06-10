RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



就在巴黎時間的6月9日傍晚，世界排名第二的西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）在中央球場約15,000名觀眾的見證下，成功衛冕了今年法國網球公開賽（Roland Garros）的男子單打冠軍頭銜。這是納達爾個人的第18座大滿貫金盃，更創下了單一球員在同一大滿貫賽事，獲得12座冠軍的紀錄，說是當代傳奇一點也不為過。

然而，在今年法網開打之前，並沒有太多人看好納達爾能再度衛冕。原因在於困擾他多時的膝傷剛癒，而且法網賽前的多個紅土大戰，包括蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納、馬德里大師賽，納達爾都在決賽或準決賽時被擊敗，狀況看起來並不如他自己全盛時期。加上更有瑞士天王費德勒、當今球王喬克維奇，以及紅土小王子多米尼克汀恩的參賽，要再高舉火槍手盃實屬不易。不過，剛過33歲的納達爾並沒有放棄，在今年的決賽時，不辱他被封球迷封為「紅土天王」的美名，強勢拍下米尼克汀恩，創造傳奇紀錄，拿到生涯的第12座法網大滿貫金盃。

而這第12座的冠軍，更奠定了納達爾在法網不敗的傳奇紀錄，從2005年開始，除了2009年的低潮以及2015、2016年因傷休養沒參加之外，包括今年的勝利都由納達爾包辦。因此有球迷打趣的說，未來或許等他退役後，法網名稱可以直接變成「納達爾公開賽了」，可見他宰制這項大賽的優異能力。對球迷來說，看到這15年來紅土天王的蛻變，但對表迷來同具意義，因為納達爾在球場上也不離手的RICHARD MILLE RM 27系列腕表，也不斷的進化，至今共推出4款不同功能的設計，也見證了品牌製表技術的變化。

在2009年，納達爾正逢職業生涯低潮之際，在創辦人的邀請下，成為了RICHARD MILLE的品牌摯友。也是從2010年開始，納達爾開始配戴了RM 27 Rafael Nadal陀飛輪腕表，利用碳纖維製成表殼，僅有20公克重，在當時就堪稱是製表工程上的奇跡。而且還是能隨球員一同場上較勁的複雜功能表款，納達爾不只開創了網球選手配戴腕表打球的先河，更讓全世界認識了RICHARD MILLE。爾後，根據納達爾在配戴時的感受來重新設計，2013年時RICHARD MILLE推出RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕表，整只表連同表帶僅有18.83公克重，再度打破世界紀錄。同時採用特殊的奈米碳管材質製成表殼，而著名的懸吊式機芯設計，也在這款表上展現，可以抵擋超過5000G重力加速度。

當納達爾不斷的寫下個人紀錄時，RICHARD MILLE也優化了RM 27腕表的功能與特色，在2015年時打造了RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕表，首度採用獨家碳纖維材料結合TPT®石英製成表殼。不只延續了輕盈的特色，還因為材質的特殊性，讓每款腕表都具獨一無二的紋理。一體式鏤空機芯底板也是這只表的創新之處，藉由將主表殼與底板融為一體，大大的增加了腕表的耐衝擊性，其概念便是從Richard Mille先生熱愛的賽車運動而來。