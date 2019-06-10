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第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15網路溫度計 綜合報導

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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清涼解渴好消暑！

炎炎夏日，幾乎人手拿一杯冰涼解渴的手搖飲料，且台灣的氣候宜人，春夏秋冬都適合喝手搖飲，加上台灣飲料店的密度之高，買手搖飲真是太便利，讓上班族在繁忙的工作中能得到一種「救贖」啊～

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從2018年05月19日到2019年05月18日一年間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，看看網友討論度最高的是哪一種手搖飲！！想立馬手刀衝去買一杯！

十、冰沙

炎炎酷暑到來，正是全球飲料市場的旺季，高溫常常飆到30度以上，讓不少飲料業績暴增，手搖飲料店更是攻佔台灣的巷尾，密集程度堪比便利商店，別以為手搖飲料店只賣「手搖飲」，冰沙也是受歡迎之一的選項，有些店家會選用水果打成冰沙，還特別標記「季節限定」，像是芒果冰沙、水蜜桃冰沙，超級吸引人的啦！！

九、水果茶

水果茶是四季皆宜的飲品～搭配千變萬化，如果可以接受酸度高的人，午後來上一杯水果茶，酸酸甜甜的滋味相當迷人，通常水果茶裡頭包含的水果平均5種以上，像是蘋果、柳橙、梨子、鳳梨、百香果等，聽說喝水果茶還能治療感冒，因為水果中蘊含大量的維生素C，而喝水果茶對身體較健康，對女生的皮膚也不錯。

八、加黑糖

手搖飲料市場，前陣子掀起一陣「黑糖珍珠鮮奶」的熱潮，只要是與「黑糖」相關的飲品，總是特別受到大家喜愛，業者把鮮奶與黑糖熬煮過的珍珠做搭配，純白的牛奶沾染上黑糖的紋路，黑白漸層，讓人一看就口水直流，真的不誇張，小編前陣子在滑IG時，不斷被好友的動態洗版，都去買「黑糖珍珠鮮奶」來喝，超有魅力！

七、加多多

熱門的「多多系列」發明者超偉大！幾乎每個人聽到綠茶加上養樂多的「多多綠」，酸酸甜甜冰冰涼涼的滋味，簡直人間美味！網友曾調查過「全台飲料店爭奪戰」，許多「多多綠」的死忠粉絲，一面倒認為清心的多多綠喝不膩。不過愛喝多多類飲品的人也要注意，多多糖分偏高，雖然喝起來清爽但整體熱量不低呀！

六、茶類加牛奶

台灣人喝飲料的情形太普遍，走到哪就人手一杯，手搖飲其中之一的霸主就是「拿鐵」系列，不過很多人會搞錯，把拿鐵當成是「咖啡」，就以大家常常點的「紅茶拿鐵」為例，紅茶拿鐵實際上就是紅茶加入鮮奶，不含咖啡因，喝下去有著滑順濃郁的口感，且甜度、冰塊都可以自己選擇，是不是超讚～

五、加檸檬

2018年底紅遍大街小巷的「蜂蜜檸檬」，用唱的很有趣，飲料你也喝了嗎？先不說蜂蜜檸檬到底能不能治百病，手搖飲多了檸檬飲品的戰火，加入富含維他命C的檸檬作主打，健康又好喝，翡翠檸檬、金桔檸檬、檸檬汁、蜂蜜檸檬等都是選項之一，清玉曾推出的「黃金比例」，當時想要喝翡翠檸檬茶還要排隊才買的到，五十嵐、清心福全、大苑子等也都陸續跟上，就知道有多少人愛喝檸檬飲品了。

四、鮮果汁

如果戒不掉手搖飲，乾脆喝個新鮮的果汁，許多上班族因為工作繁忙疏忽健康，喝一杯鮮果汁，抵掉沒時間吃水果的「空虛感」，近年來健康意識抬頭，有不少店家都主打新鮮水果現榨的果汁，還有號稱果汁不加水，還會配合當季盛產水果推出新飲料，讓人每個季節都可以喝到不同的鮮果汁，超級吸引人。

三、蔬果加鮮奶

許多食品加入鮮奶打成飲品，就會變得更美味，包括芋頭牛奶、草莓牛奶、木瓜牛奶等，芋頭控夏日飲品基本配備就是「大甲芋頭鮮奶」，芋頭手工燜煮，將芋頭煮得綿密鬆軟，再加上鮮奶，讓手搖飲更為順口；此外，新鮮的草莓、木瓜，加入鮮奶後現打現喝，真材實料，也是不少網友力推必點的清單。

二、加珍珠、椰果

若要向外國人推薦一道台灣特色美食，絕對不能少了珍珠奶茶，奪下第二名的寶座完全是實至名歸，黑得晶瑩剔透的粉圓，加進濃濃奶香的奶茶中，真的是讓人一口接著吸下一口（15分鐘就喝完一杯的速度！）不少人買手搖飲就是為了吃珍珠、椰果等這些「料」，曾有人分享「50嵐」的隱藏服務，客人可以點「料多」還不需另外加錢，喜歡有口感的民眾可以嘗試。

一、茶類飲品

每個人喜好的手搖飲是各種不同，幾乎每間店家都會在製作前，先詢問客人「甜度、冰塊」是否需要調整，這時候就是「客製化」的魅力，有些人喜歡烏龍茶半糖、有些人喜歡熱紅茶正常糖，甚至有些人就只喝無糖飲品，喝了無糖茶類，好像就讓人感到自在又怡然！相對於珍珠奶茶而言，清爽的茶類飲品較不甜，也沒有需要咀嚼的內容物，開開心心可以直接吞下肚，是想減肥卻嘴癢的人的好選擇！

圖／網路溫度計
圖／網路溫度計
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年5月19日至2019年5月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、落格等，針對討論『手搖飲口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 》、《DailyView網路溫度計粉絲團 》未經授權， 請勿轉載！】

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