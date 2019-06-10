最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01 網路溫度計 綜合報導



超商微波便當區。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

微波餐居然這麼好吃！

許多人因為忙碌、工作的關係，經常得過著餐餐外食的生活，尤其無法開伙下廚，又總是錯過餐廳營業時間，想品嚐熱騰騰的食物，最先想到的就是24小時營業的便利商店，把想吃的餐點丟進微波爐，不用多少功夫就是熱騰騰的一餐，有些甚至比現做的餐點還要好吃，讓人上癮到完全忘記這是微波食品啊！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友們心目中好吃到讓人上癮的便利商店微波美食是哪些？

第10名：炒飯

各大便利商店的微波炒飯，有些居然能做到微波加熱後粒粒分明，鹹香入味，有時候便利商店甚至會和餐飲品牌合作聯名，推出季節性的限定炒飯，讓民眾更容易、方便地享用美食，讓肚子餓的人們晚上也程吃到熱騰騰又特別的香噴噴美食。

第9名：粥類

忽然生病、牙痛，或者冷冷的天氣想簡單吃個好吞嚥的熱食，粥品就是最好的選擇，也是許多便利商店架上常駐的餐點之一，就是要讓緊急需要的民眾可以輕鬆獲得並快速享用，經典的皮蛋瘦肉粥、玉米雞蓉粥都很受歡迎，熱熱吃下去，全身也舒暢不少呀！

第8名：湯類

傷風感冒、天冷時刻，來一碗熱呼呼的熱湯是一件很幸福的事啊！便利商店不只有沖泡式的湯品，現在連雞湯、濃湯都有了，什麼時候想喝湯都不用煩惱，味道甚至不輸外面小吃店現煮的，尤其有網友提到超商美味的香菇雞湯，不管喝幾次都喝不膩啊！

第7名：湯包、鍋貼餃類

湯包餃類也是許多網友愛得不得了的便利店微波食品，比起跑一趟專賣店或是自己在家手作下廚，按下微波爐稍待片刻就能獲得一份好吃的湯包、水餃甚至鍋貼，咬開薄嫩嫩的麵皮，流出熱燙燙的肉湯汁，嘴裡充滿濃郁鮮甜的滋味，再懶惰的人也會吃得津津有味！

第6名：滷味燒烤

近年便利商店加上陸續出現一些意想不到的美食，比如說冷滷味、熱滷味，有些品牌甚至賣起了原本應該要跑一趟擁擠夜市才有的燒烤！結帳微波後，前後不到五分鐘就能享用，瞬間解饞力也是相當厲害！

第5名：炸物

三更半夜熊熊嘴巴饞，甚至需要來點下酒菜的時候，跑一趟轉角巷口的便利商店就對了，放在冷凍櫃裡琳瑯滿目的炸物絕對是首選，無論炸雞、薯條還是雞翅，選擇多樣之外，還相當美味，深夜嗑幾份實在很銷魂哪～

第4名：義大利麵

微波義大利麵大大滿足在某個瞬間忽然好想吃點洋味的民眾，讓他們能夠迅速享用美味的義大利麵，便利商店品牌們甚至做到紅醬白醬都有，有時還有青醬跟焗烤，實在是太強大了！

第3名：咖哩類

小七跟全家推出的咖哩飯，始終是民眾讚不絕口的最愛，濃郁辛辣口味，搭配足夠飯量吃下去，涮嘴又好吃，頗受咖哩控的喜愛，甚至有網友認為，便利商店的微波咖哩飯cp值很高，有些甚至超越專門店，更加美味！

第2名：飯糰

便利商店的飯糰銷量也不錯，是很多人早餐的選擇，隨手抓一顆帶上就能解決一餐，有時候有點餓又不到能吃下一份正餐時，吞一顆飯糰就剛剛好，現在的御飯糰也開發出許多不同口味，滿足民眾需求，還有中式早餐的飯糰，微波後熱熱吃也好滿足啊！

對上班族來說，便利商店便當的存在根本超級重要啊，有時候不想走太遠，或是過了便當店營業時間，便利商店的微波便當就會是很好的選擇，而且普遍不難吃。

口味選擇性也非常多，舉凡雞腿便當、排骨便當、炸的滷的通通都有，小七的「國民便當」、「奮起湖便當」因為品質穩定、價格實惠而成為許多人信賴的微波便當，雖然因漲價而讓許多小資族扼腕，但好吃有水準的主菜肉品還是很有看頭啊！

圖／網路溫度計 分享 facebook

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月19日至2019年05月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『超商微波食品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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