親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

升學考試開放使用計算機？ 學者：跟上先進國家腳步

2019-06-09 22:56聯合報 記者章凱閎╱即時報導

8月就要上路的國、高中數學新課綱，首度納入計算機教學。但攸關每年50萬名考生，111年起國中會考、大學學測、指考及技專統測等4種升學考能否用計算機？至今仍未定案。台大數學系名譽教授、十二年國教數學領綱總召集人張鎮華表示，美國、香港等地升學考早已開放使用計算機，試務技術問題都可克服，升學考應呼應教學開放用計算機，跟上先進國家腳步。

張鎮華也建議，教育部應統一採購特定計算機機型，提供111年考生使用。他表示，教部每年撥上千萬元供全台考生吹冷氣，但計算機每台要價僅約100元，只要撥出與冷氣費相當預算，即可提供應屆考生更好的應試品質，顯示政府採購計算機，「不是錢的問題，而是政府重不重視的問題。」

新課綱明定，工具對於數學教學助益極大，尤其資訊時代的計算機、電腦、網路等，都是有用的學習工具，但我國即使最基本的計算機教學，都遠遠落後各先進國家。

張鎮華也指出，國外數學教學現場重視基礎觀念、邏輯推理，複雜計算往往提供學生工具輔助。但台灣強調學生手算能力，這未必不好，只是在學習時間有限的情況下，就怕孩子花太多心力在計算，徒增學習挫折感。

新課綱因此首度列入計算機教學，規定學生在熟練計算原理後，為避免繁複計算而降低學習效率，可在國、高中階段適當使用計算機，在執行複雜數字、統計數據、指數、對數及三角比等單元時使用。例如國一教到比與比例式、統計圖表及統計數據時，就明定可使用機算機。

已審查通過的新版教科書，也都教學生怎麼用計算機，例如龍騰、翰林、南一等高一教科書，都不約而同印上計算機照片，圖式如何算出指數。

不過新課綱即將上路了，3年後升學考是否比照國考開放用計算機？卻至今仍未定案。不只師生、家長急，連計算機業者都很關注，因為以國考為例，考試院到今年4月已核定151種機型，升學考是否開放用計算機、要學生自購或教育部統一採購哪些機型，業者希望早點宣布。

張振華表示，不少家長擔心升學考試開放使用計算機，會出現考生改造機台、以便舞弊的狀況。但實際上，「這個問題可能是想像出來的」，實際上發生機率微乎其微。

一方面，國考開放用計算機已行之有年，未曾有重大舞弊。另一方面，像美國高中生也可攜帶自用計算機入考場，從未有作弊案；香港則有國家把關，考生的計算機要經過政府審核、貼上專門標籤才可使用，制度可作為台灣借鏡。

張鎮華也說，開放大考使用計算機有不少好處，一來可刺激學生熟練計算機的動機，二來試卷命題也能再進階，例如三角測量題型，角度不必只能出30度、60度等「好算」的數字，而是更貼近生活、多變化的數值，也符合新課綱教學應用生活的精神。

不過開放大考使用計算機，該由學生自購攜入，還是由教育部統一採購特定機型？張鎮華表示，依台灣國情，開放考生自帶計算機確實易有爭議，他建議，教部每年撥預算購入計算機供考生使用。

不過他也認為，計算機不宜重複使用，一來庫存不易，二來機器再次使用的時間已間隔1年，故障率高。他建議，每一批升學考試用計算機，在考試結束後，可全數提供下屆國一、高一生使用，讓資源再利用。

8月就要上路的國、高中數學新課綱，首度納入計算機教學。但攸關每年50萬名考生，1...
8月就要上路的國、高中數學新課綱，首度納入計算機教學。但攸關每年50萬名考生，111年起國中會考、大學學測、指考及技專統測等4種升學考能否用計算機？至今仍未定案。報系資料照
分享

升學課綱教育部
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

你認出幾部恐怖片？Moschino男裝暨早春秀「搞鬼」無極限

2019-06-09 14:44

雷達表助攻！Ashleigh Barty法網擒得首座單打大滿貫金盃

2019-06-09 14:11

開獨立書店起家 今掌控英水石、美邦諾書店

2019-06-09 13:18

「築夢者」赴法比街舞獲亞軍 全場高喊：台灣才是冠軍

2019-06-09 11:22

就算是撞衫也要穿！陳學冬、許魏洲穿dunhill同款T恤走跳

2019-06-09 10:23

當移工與新二代相遇 無獨有偶戲說歸屬感

2019-06-09 10:00

樂壇傳奇普雷特涅夫 去年來台指揮今年彈琴

2019-06-09 09:51

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41

渡邊直美、妮琪米娜都穿FENDI螢光黃外套 棉花糖女孩的怪美風采好強大

2019-06-08 18:36

1個月僅1場！700年「鬼子母神堂」的創意市集 文青必去

2019-06-08 16:01

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

學首富帶手帕 幫小寶貝挑選環保好行頭

2019-06-08 13:33

新竹老爺元氣午餐 撫慰科技人的心

2019-06-08 13:19

酒、醋、酵素 三部曲秘方 「醬心獨具」健康吃

2019-06-08 13:18

大口吃肉 不用怕荷包很火大

2019-06-08 13:17

三宅一生秋冬展現光影之美 濃郁飽滿新色亮相

2019-06-08 12:59

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

「吃巧克力的和牛」自帶焦糖香！A CUT上新菜 餐桌有座繽紛花園

2019-06-08 12:16

甜美演繹滑動鑽石配飾 吳品潔為Chopard首拍時尚單元

2019-06-07 23:38

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

電商搶端午連假商機 「輕旅行」商機噴發

2019-06-07 22:11

端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15

限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51

搖搖「奶酪小豬」必點！打卡系「唐點小聚」到大直

2019-06-07 17:54

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

九大遊樂園「香港台灣遊樂節」打響好口碑

2019-06-07 17:32

BAC「鮮芒果礦石蛋糕」經典回歸 冰品加購再享半價

2019-06-07 17:18

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

水樂園大戰6月開打 麗寶、六福、劍湖山出招搶客

2019-06-07 12:13

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

快閃活動衝業績 打卡拍照最受歡迎

2019-06-07 10:50

這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36

安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52
看更多

熱門文章

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

99%女人睡前5種壞習慣 讓妳30歲看起來像40歲

2019-06-09 17:08

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

胃口差又悶汗 中醫師：多喝水、吃去濕食材

2019-06-09 12:11

氣象局示警：南高屏防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-09 14:04

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

李佳芬推薦好書 感觸「人生失敗比成功多 過程最重要」

2019-06-09 16:02

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

雷達表助攻！Ashleigh Barty法網擒得首座單打大滿貫金盃

2019-06-09 14:11

影╱明起汽油價格調降1.4元、柴油調降1.5元

2019-06-09 12:46

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

端午收假訂票太滿 高鐵加開兩班次北上列車

2019-06-09 09:17

苗栗雲端發票好運抽 3000多個獎項等你來

2019-06-09 15:45

滯留鋒面加西南氣流 未來一週全台濕答答

2019-06-09 19:34

馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26

國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2019-06-09 11:24

端午節收假日國5交通比預期好 不排除提早結束高乘載

2019-06-09 16:00

機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38

減速為小石虎 網友呼應為MZM002安全祈福

2019-06-09 15:35

【我見我思】樂樂的媽／挑選對象時

2019-06-09 06:00

「機關車女王」重現花蓮 鐵道迷搶拍蒸汽火車

2019-06-09 14:19

婦人心律不整 心導管3D定位燒灼術讓她不再喘和胸悶

2019-06-09 10:04

國衛院：年均溫逾23度 每增1度重度憂鬱風險增7%

2019-06-09 12:05

【家的形狀‧非典型的幸福】周雅淳／真正的基督徒

2019-06-09 06:00

台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

【美味記憶】林郁／鳳梨好滋味

2019-06-09 06:00

加油一定要再等等 中油明天汽油大降1.4元

2019-06-09 12:08

獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56

端午收假台鐵出包 台南新市到善化間缺電延誤

2019-06-09 20:26

「築夢者」赴法比街舞獲亞軍 全場高喊：台灣才是冠軍

2019-06-09 11:22

吃不完的粽子好煩惱 營養師幫它創意大變身

2019-06-09 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top