升學考試開放使用計算機？ 學者：跟上先進國家腳步

2019-06-09 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



8月就要上路的國、高中數學新課綱，首度納入計算機教學。但攸關每年50萬名考生，111年起國中會考、大學學測、指考及技專統測等4種升學考能否用計算機？至今仍未定案。台大數學系名譽教授、十二年國教數學領綱總召集人張鎮華表示，美國、香港等地升學考早已開放使用計算機，試務技術問題都可克服，升學考應呼應教學開放用計算機，跟上先進國家腳步。

張鎮華也建議，教育部應統一採購特定計算機機型，提供111年考生使用。他表示，教部每年撥上千萬元供全台考生吹冷氣，但計算機每台要價僅約100元，只要撥出與冷氣費相當預算，即可提供應屆考生更好的應試品質，顯示政府採購計算機，「不是錢的問題，而是政府重不重視的問題。」

新課綱明定，工具對於數學教學助益極大，尤其資訊時代的計算機、電腦、網路等，都是有用的學習工具，但我國即使最基本的計算機教學，都遠遠落後各先進國家。

張鎮華也指出，國外數學教學現場重視基礎觀念、邏輯推理，複雜計算往往提供學生工具輔助。但台灣強調學生手算能力，這未必不好，只是在學習時間有限的情況下，就怕孩子花太多心力在計算，徒增學習挫折感。

新課綱因此首度列入計算機教學，規定學生在熟練計算原理後，為避免繁複計算而降低學習效率，可在國、高中階段適當使用計算機，在執行複雜數字、統計數據、指數、對數及三角比等單元時使用。例如國一教到比與比例式、統計圖表及統計數據時，就明定可使用機算機。

已審查通過的新版教科書，也都教學生怎麼用計算機，例如龍騰、翰林、南一等高一教科書，都不約而同印上計算機照片，圖式如何算出指數。

不過新課綱即將上路了，3年後升學考是否比照國考開放用計算機？卻至今仍未定案。不只師生、家長急，連計算機業者都很關注，因為以國考為例，考試院到今年4月已核定151種機型，升學考是否開放用計算機、要學生自購或教育部統一採購哪些機型，業者希望早點宣布。

張振華表示，不少家長擔心升學考試開放使用計算機，會出現考生改造機台、以便舞弊的狀況。但實際上，「這個問題可能是想像出來的」，實際上發生機率微乎其微。

一方面，國考開放用計算機已行之有年，未曾有重大舞弊。另一方面，像美國高中生也可攜帶自用計算機入考場，從未有作弊案；香港則有國家把關，考生的計算機要經過政府審核、貼上專門標籤才可使用，制度可作為台灣借鏡。

張鎮華也說，開放大考使用計算機有不少好處，一來可刺激學生熟練計算機的動機，二來試卷命題也能再進階，例如三角測量題型，角度不必只能出30度、60度等「好算」的數字，而是更貼近生活、多變化的數值，也符合新課綱教學應用生活的精神。

不過開放大考使用計算機，該由學生自購攜入，還是由教育部統一採購特定機型？張鎮華表示，依台灣國情，開放考生自帶計算機確實易有爭議，他建議，教部每年撥預算購入計算機供考生使用。