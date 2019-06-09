這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不少人買了房子之後，下一步就是要裝潢出自己喜愛的房子風格，但除了找設計師、木工來裝潢房子外，也有不少人會以為省事、省時間又省錢，就都買現成的家具，只有在管線與油漆等裝潢上才找人設計。

這樣做固然沒錯，但有3種家具，連設計師都會建議，千萬不要買現成的，即使價格再便宜，因為這3種家具，最好的做法，就是找木工師傅來訂製，其實省錢又好看，這才是聰明的裝修方式。

一、衣櫃

房間裡的衣櫃，找木工打造，才最剛好。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

房間裡，最不可或缺的就是衣櫃，但與其買現成的衣櫃，可能跟家裡的風格不搭，而且還得要讓自己習慣這個現成衣櫃的收納方式。

幹嘛那麼麻煩，最棒的就是找木工，直接針對放衣櫃的地方、需求與裝潢風格，量身打造專屬的收納空間，材質還能選好一點，一個好的木工打造衣櫃，用個10年都沒問題，比買現成的更棒。

二、電視櫃

電視櫃的選擇，常會影響家裡風格，要慎選。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

很多人客廳都會擺電視，那麼就該買個電視櫃，然後東挑西選，還得要量好空間大小，電視大小，還有沙發與電視的距離等，而且電視櫃該放哪些東西，還得要想清楚。

與其買現成的，一樣找木工來打造最好，而且電視櫃不是特別麻煩或昂貴的訂製，主要用木板與搭配裝潢風格的飾板就能完成，好看又方便使用。

三、廚房櫥櫃

廚房裡的櫥櫃，不要買現成，找木工最划算。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

很多人對於廚房，大概都會買系統廚具，看似全部都有打造好了，但若是系統廚具加上訂製，其實價格不斐，也是很驚人的。

另一種建議的做法，就是找木工師父討論，看看自己廚房要放哪些東西，然後專屬打造與設計，從大理石到木框都能搭配，而且重點是能省出不少空間與預算，還不快去試試看。