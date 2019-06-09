日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



IKINARI STEAK台灣一號店。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 在日本擁有465家門市的最大連鎖牛排「IKINARI STEAK」終於來台，台灣一號店於6/11在CITYLINK南港店一樓正式開幕。用秤重來決定牛排大小價格，有趣、又能客製化的用餐方式，在端午連假試營運期間，就吸引滿滿的排隊人潮嘗鮮，業者也預計年底前，在台灣推出3家門市。

嚴選CAB 「Certified、Angus、Beef」認證的高品質安格斯牛肉，以濕式熟成約40天，消費者可以用近乎成本價格，品嘗到多達七種牛肉部位、高級的厚切牛排，IKINARI STEAK社長一瀨邦夫希望，透過吃牛肉來補充元氣，因此店裡只供應牛肉給顧客，同時也保有日本最正統的日式牛排，以醬油為基底的牛排醬，淋在專屬特製鐵盤上增加肉的味道，呈現牛排與醬汁最完美的搭配。

菜單上首推「F1日本國產沙朗牛排」每公克6.6元，油花均勻且多汁鮮嫩，另外還有「美國U.S.Choice菲力牛排」每公克2.8元、「老饕厚切肋眼牛排」每公克2元、「我的肋眼牛排」每公克1.8元、「美國U.S.CAB 安格斯黑牛紐約客牛排」每公克1.9元等。此外，消費者絕對不能錯過五點前的「午餐菜單」，不但有數量限定的「亂切牛排」，能一次吃到多種部位，每一款套餐更附上越光米飯、牛肉清湯、沙拉，只要以50元就能吃到原價117元的超值組合。

IKINARI STEAK台灣一號店共有56座位，讓不少想嘗鮮的消費者排隊再久也要吃。想一嘗美味牛排？這八件事一定要知道，事先做好功課，讓用餐時能夠盡情享受。

1. 顛覆你對吃牛排的昂貴的印象，想吃就吃隨時滿足你大口吃肉的快感，別忘了，吃完牛排再開始第二攤！

2.為讓您品嚐到厚切牛排的最佳風味，牛排至少300克以上，也別擔心吃不完，因為沒有前菜，就放心的大口吃肉。

3.完全客製化的份量， 只要告訴廚師，今天想品嚐哪款牛肉？想吃幾公克？美味牛排現點現煎，新鮮看得見，安心也顧得到。

4.想吃牛排就開懷的吃 不用再拘泥傳統牛排的用餐方式。牛排點好煎好馬上上桌，沒有前菜佔你的胃，想吃再點。不想吃就直接上牛排，配上啤酒和葡萄酒，就是痛快！

5.IKINARI STEAK專利開發的鐵盤，為一瀨社長投入開發，將鐵盤降低密度，鍛造出質地柔軟的鐵盤加速出餐，也建議點選「三分熟」的熟度，再透過鐵盤加熱，品嘗最佳牛肉口感。

6.別忘了試試由一瀨社長研發的IKINARI STEAK獨家牛排醬，將牛排醬倒在熱鐵板上，瞬間香氣散發，是與牛排最完美的搭配。

7.好的牛肉吃原味最能品嚐肉的香甜，但IKINAR STEAK也準備大蒜醬，黃芥末，日式芥末等，更多額外的調味選擇。