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「奇策盟」花蓮動員挺韓？ 柯家聲：奇策盟暫解散並未挺韓

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卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

Detective Conan Café。記者張芳瑜／攝影
Detective Conan Café。記者張芳瑜／攝影
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柯南迷引頸期盼的「名偵探柯南Detective Conan Café - Taiwan」終於開幕了！在亞洲地區繼泰國、上海以外，台灣第一家期間限定Café首次來台開設，今年粉絲不用專程跑日本，也能享受柯南主題限定餐點與日本直送的周邊商品。此外，同樣有超人氣的日系卡通人物拉拉熊Rilakkuma，首場快閃櫃也現身台南新光三越日本展，與拉拉熊一同品嘗豐盛的限定百匯。

「Detective Conan Café」最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置，包括角色造型立牌、怪盜基德主題場景、專屬拍照專區等。另外，餐飲方面，則是將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品。門市也同步販售豐富的周邊商品，例如限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品，即日起至8/15，於台北新光三越A8館2樓期間限定登場。

「拉拉熊茶屋」首場快閃櫃於新光三越台南新天地6樓的日本展登場，即日起至6/23，推出主打抹茶甜品和日式餐點。這次特地將餐廳的和風氛圍搬到了日本展現場，以日式紅傘、長板凳、木造空間，打造了一個充滿拉拉熊的迷你庭園用餐區，讓粉絲可以盡情與拉拉熊合照以及悠閒地享用美食。快閃櫃限定商品「拉拉熊限定百匯」，以抹茶蛋糕作為基底，加上豐盛的配料，最後再疊上香濃的冰淇淋以及拉拉熊茶屋的招牌三色花見糰子，Q彈與香脆口感同時品嘗，是快閃櫃必點的餐點。

拉拉熊茶屋的抹茶系列甜品與日式餐點。圖／業者提供
拉拉熊茶屋的抹茶系列甜品與日式餐點。圖／業者提供
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拉拉熊茶屋台南日本展快閃櫃。圖／業者提供
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拉拉熊茶屋「拉拉熊限定百匯」，售價120元。圖／業者提供
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台灣限定彩繪咖啡共12款角色，售價180元。圖／曼迪傳播提供
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柯南特地來台與粉絲見面。記者張芳瑜／攝影
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拉拉熊柯南快閃
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