卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



Detective Conan Café。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

柯南迷引頸期盼的「名偵探柯南Detective Conan Café - Taiwan」終於開幕了！在亞洲地區繼泰國、上海以外，台灣第一家期間限定Café首次來台開設，今年粉絲不用專程跑日本，也能享受柯南主題限定餐點與日本直送的周邊商品。此外，同樣有超人氣的日系卡通人物拉拉熊Rilakkuma，首場快閃櫃也現身台南新光三越日本展，與拉拉熊一同品嘗豐盛的限定百匯。

「Detective Conan Café」最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置，包括角色造型立牌、怪盜基德主題場景、專屬拍照專區等。另外，餐飲方面，則是將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品。門市也同步販售豐富的周邊商品，例如限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品，即日起至8/15，於台北新光三越A8館2樓期間限定登場。