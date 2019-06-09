你認出幾部恐怖片？Moschino男裝暨早春秀「搞鬼」無極限

2019-06-09 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



距離萬聖節還有好長一段時間，搞怪變裝趴已經提前開始？時尚品牌Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意精神，在好萊塢片廠帶來充滿恐怖電影風格的服裝秀，每個細節都超有看點！

故事背景設定在位於郊區的住宅社區，看似尋常的平凡家庭被一股不尋常的懸疑氣息壟罩。而各種經典的恐怖驚悚片中的橋段，也被設計師Jeremy Scott完美融入秀中。開場向電影《驚聲尖叫》中茱兒芭莉摩 (Drew Barrymore)所飾演的角色致敬，名模蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse) 頂著金色鮑伯頭、手拿著電話，在萬聖節音樂襯托下於花園中奔跑敲門求救。還記得《鬼店》中主角兒子喃喃自語念著的「REDRUM」？變成紅色洋裝上的標語，《沉默之丘》的殺人兔則出現在衛衣上。吸血鬼德古拉漫畫風圖騰以鮮明的配色吸引目光，《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花，跟邪惡南瓜、蝙蝠、棺材等恐怖元素都變成造型手提包。最後，穿著白紗禮服的地獄新娘，四肢套上以白骨作為主題印花的緊身內搭出場，也為整個系列堆疊出最濃厚的戲劇效果。