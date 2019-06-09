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你認出幾部恐怖片？Moschino男裝暨早春秀「搞鬼」無極限

2019-06-09 14:44聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

距離萬聖節還有好長一段時間，搞怪變裝趴已經提前開始？時尚品牌Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意精神，在好萊塢片廠帶來充滿恐怖電影風格的服裝秀，每個細節都超有看點！

故事背景設定在位於郊區的住宅社區，看似尋常的平凡家庭被一股不尋常的懸疑氣息壟罩。而各種經典的恐怖驚悚片中的橋段，也被設計師Jeremy Scott完美融入秀中。開場向電影《驚聲尖叫》中茱兒芭莉摩 (Drew Barrymore)所飾演的角色致敬，名模蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse) 頂著金色鮑伯頭、手拿著電話，在萬聖節音樂襯托下於花園中奔跑敲門求救。還記得《鬼店》中主角兒子喃喃自語念著的「REDRUM」？變成紅色洋裝上的標語，《沉默之丘》的殺人兔則出現在衛衣上。吸血鬼德古拉漫畫風圖騰以鮮明的配色吸引目光，《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花，跟邪惡南瓜、蝙蝠、棺材等恐怖元素都變成造型手提包。最後，穿著白紗禮服的地獄新娘，四肢套上以白骨作為主題印花的緊身內搭出場，也為整個系列堆疊出最濃厚的戲劇效果。

這場搞怪秀也吸引了眾多時尚名人，包括日本雙胞胎鈴木姊妹、凱特貝琴薩等人。看來今年的萬聖節變裝派對大家不用太費心了，Moschino這一系列已經幫各位準備好最搶眼的萬聖造型！

Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意...
Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意精神，在好萊塢片廠帶來充滿恐怖電影風格的服裝秀。圖／Moschino提供
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吸血鬼德古拉漫畫風圖騰以鮮明的配色吸引目光。圖／Moschino提供
吸血鬼德古拉漫畫風圖騰以鮮明的配色吸引目光。圖／Moschino提供
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Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意...
Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意精神，在好萊塢片廠帶來充滿恐怖電影風格的服裝秀。圖／Moschino提供
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黑色手掌造型洋裝話題性十足。圖／Moschino提供
黑色手掌造型洋裝話題性十足。圖／Moschino提供
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穿著白紗禮服的地獄新娘，四肢套上以白骨作為主題印花的緊身內搭出場，也為整個系列堆...
穿著白紗禮服的地獄新娘，四肢套上以白骨作為主題印花的緊身內搭出場，也為整個系列堆疊出最濃厚的戲劇效果。圖／Moschino提供
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《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花，跟邪惡南瓜、蝙蝠、棺材等恐怖元素都變成造...
《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花，跟邪惡南瓜、蝙蝠、棺材等恐怖元素都變成造型手提包。圖／Moschino提供
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《鬼店》中主角兒子喃喃自語念著的「REDRUM」變成紅色洋裝上的標語。圖／Mos...
《鬼店》中主角兒子喃喃自語念著的「REDRUM」變成紅色洋裝上的標語。圖／Moschino提供
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凱特貝琴薩。圖／Moschino提供
凱特貝琴薩。圖／Moschino提供
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致敬《鬼店》雙胞胎女鬼。圖／Moschino提供
致敬《鬼店》雙胞胎女鬼。圖／Moschino提供
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《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花。圖／Moschino提供
《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花。圖／Moschino提供
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日本雙胞胎鈴木姊妹與設計師Jeremy Scott。圖／Moschino提供
日本雙胞胎鈴木姊妹與設計師Jeremy Scott。圖／Moschino提供
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《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花。圖／Moschino提供
《驚聲尖叫》的白色鬼臉化身洋裝上的印花。圖／Moschino提供
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名模蘇琪沃特豪斯頂著金色鮑伯頭、手拿著電話，在萬聖節音樂襯托下於花園中奔跑敲門求...
名模蘇琪沃特豪斯頂著金色鮑伯頭、手拿著電話，在萬聖節音樂襯托下於花園中奔跑敲門求救，向電影《驚聲尖叫》中茱兒芭莉摩所飾演的角色致敬。圖／Moschino提供
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Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意...
Moschino發表2020 春夏男裝暨早春女裝系列，發揮一貫不搞怪不罷休的創意精神，在好萊塢片廠帶來充滿恐怖電影風格的服裝秀。圖／Moschino提供
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蜘蛛、蝙蝠等恐怖片經典元素都可以在此系列中找到。圖／Moschino提供
蜘蛛、蝙蝠等恐怖片經典元素都可以在此系列中找到。圖／Moschino提供
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邪惡南瓜造型手提包非常可愛。圖／Moschino提供
邪惡南瓜造型手提包非常可愛。圖／Moschino提供
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