雷達表助攻！Ashleigh Barty法網擒得首座單打大滿貫金盃

2019-06-09 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年的法國網球公開賽（ROLAND-GARROS）可說是精彩賽事不斷，不只男子單打最後上演了經典的納達爾與費德勒對戰。早一步結束的女子單打更是展現了世代交替，由年僅23歲澳洲網球好手Ashleigh Barty奪冠，而她也成為澳洲46年以來獲得女子單打大滿貫勝利的第一人。

不過有意思的是這位新任的法網女單冠軍，卻曾經因網球比賽的勝利來得太突然，而迷失了方向，讓Ashleigh Barty失去對這項運動的熱情，轉而投向板球的懷抱，可說是網球界的逃兵。然而Ashleigh Barty本就是對網球極有天賦，因此在兩年前回歸後，就闖進法網雙打決賽，此次更一舉獲得單打冠軍，證明她的實力不容小覷。就如同其他網球高手一樣，雷達表（RADO）率先看好Ashleigh Barty的潛能，因此透過新星計畫（YOUNGSTARS）來贊助她。所以，此次在法網的女子單打頒獎典禮時，便配戴了RADO的真我超薄系列腕表領獎，讓品牌同時隨著這位冠軍一同露臉。