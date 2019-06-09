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雷達表助攻！Ashleigh Barty法網擒得首座單打大滿貫金盃

2019-06-09 14:11聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年的法國網球公開賽（ROLAND-GARROS）可說是精彩賽事不斷，不只男子單打最後上演了經典的納達爾與費德勒對戰。早一步結束的女子單打更是展現了世代交替，由年僅23歲澳洲網球好手Ashleigh Barty奪冠，而她也成為澳洲46年以來獲得女子單打大滿貫勝利的第一人。

不過有意思的是這位新任的法網女單冠軍，卻曾經因網球比賽的勝利來得太突然，而迷失了方向，讓Ashleigh Barty失去對這項運動的熱情，轉而投向板球的懷抱，可說是網球界的逃兵。然而Ashleigh Barty本就是對網球極有天賦，因此在兩年前回歸後，就闖進法網雙打決賽，此次更一舉獲得單打冠軍，證明她的實力不容小覷。就如同其他網球高手一樣，雷達表（RADO）率先看好Ashleigh Barty的潛能，因此透過新星計畫（YOUNGSTARS）來贊助她。所以，此次在法網的女子單打頒獎典禮時，便配戴了RADO的真我超薄系列腕表領獎，讓品牌同時隨著這位冠軍一同露臉。

RADO的真我超薄系列屬於品牌旗下的招牌中性表款，採用最著名的高科技電漿陶瓷製成，輕盈又耐刮，同時親膚性佳，獲得許多消費者的喜愛。而且Ashleigh Barty配戴的款式，表殼厚度僅為4.9毫米，為整體式構造，強度亦高，呼應了身為女性球員同時兼具剛毅與柔軟的一面。今年，RADO也同樣攜手攜手女性設計師，一同打造兩款全新的真我超薄系列腕表，把視覺元素寶石與鳥帶入到表款中，各限量發售1,001只，每款腕表的底蓋都飾有與設計師合作的特殊鐫刻。

雷達表與設計師Evgenia Miro合作的星鑽限量腕表，約77,700元。圖／...
雷達表與設計師Evgenia Miro合作的星鑽限量腕表，約77,700元。圖／RADO提供
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雷達表與設計師Evgenia Miro合作的藍羽限量腕表，約77,700元。圖／...
雷達表與設計師Evgenia Miro合作的藍羽限量腕表，約77,700元。圖／RADO提供
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今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時...
今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時便配戴了RADO的真我系列腕表。圖／摘自facebook
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今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時...
今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時便配戴了RADO的真我系列腕表。圖／摘自instagram
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今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時...
今年在法國網球公開賽獲得女子單打冠軍的Ashleigh Barty，在頒獎典禮時便配戴了RADO的真我系列腕表。圖／摘自instagram
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RADO真我超薄系列腕表，高科技電漿陶瓷表殼、表鍊，搭載石英機芯，約67,600...
RADO真我超薄系列腕表，高科技電漿陶瓷表殼、表鍊，搭載石英機芯，約67,600元。圖／RADO提供
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