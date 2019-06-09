「築夢者」赴法比街舞獲亞軍 全場高喊：台灣才是冠軍

2019-06-09 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



築夢者街舞團本月8日參加遠赴法國，參加歐洲最大型的Bboy街舞大賽「Block Party」，先後贏得法國、加拿大等聯隊，最後對上歐洲聯隊，雖然敗下陣來，奪得亞軍，聽到評審的投票，築夢者正感到失落時，全場觀眾卻高喊「台灣才是冠軍！」觀眾衝上台與舞團合照，冠軍隊反而被冷落在旁，徹底征服全場觀眾。

築夢者曾奪得多次世界街舞冠軍，團長哈利說，築夢者卻從不看輕自己，比賽中展現自信，不管對手多有名，都一定要贏，台灣雖然很小，但只要有實力，西方人也會給予喝采，觀眾還會湧入他們的粉絲團和ＩＧ留言「你們是最棒的！」徹底被台灣征服，鼓勵台灣人勇敢逐夢。

Block Party舉辦至今已經有了10年的歷史，築夢者代表台灣，也是亞洲唯一街舞團隊，與街舞強權法國、俄羅斯、埃爾吉利亞、加拿大聯隊和歐洲聯隊一同競賽。

第一場就遇到地主法國隊，雖然賽前預估獲勝不是問題，但由於3名評審中有2名法國人，築夢者舞團擔心有主場優勢，但築夢者舞團採取侵略性的舞技，以兩人以上配合的組合技展現氣勢，最後還眼神犀利的看著評審，拿下勝利。

晉級後遇到去年Block Party冠軍、加拿大聯隊United Rival，對手除了有征戰多年的老將外，還有近期在Undisputed冠軍賽中獲勝的選手，築夢者再度展現自信，以組合技以及較好的完整度獲勝，評審還沒投票，現場已響起「台灣、台灣」的歡呼聲，順利挺入決賽。

決賽時的對手是著名的歐洲聯隊，但其中還有日本頂尖選手Shigekix，可說是「世界聯隊」，集結了全世界的名氣，缺點是團隊默契偏差，其中一名選手第一回合就受傷，退出比賽，成為4打5的局面。

雖然歐洲聯隊表現不算特別優異，但評審仍以3比0的判決歐洲聯軍獲勝，但此時卻聽到法國觀眾們一一以「倒讚」方式來聲援築夢者，不斷大喊「台灣才是冠軍」，築夢者被簇擁著拍照，彷彿才是冠軍。

哈利坦言，法國的比賽，因為主場壓力，裁判總是會偏袒法國，雖然街舞被提名青年奧運，有一定的專業的評分規則，但大部分賽事仍未普及，容易 受種族、主場影響。