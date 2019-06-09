親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

端午收假國5紫爆時速不到20公里 雪隧回堵7公里

2女雙載撞安全島噴飛對向車道 1人遭來車輾爆頭

「築夢者」赴法比街舞獲亞軍 全場高喊：台灣才是冠軍

2019-06-09 11:22聯合報 記者李承穎╱即時報導

築夢者街舞團本月8日參加遠赴法國，參加歐洲最大型的Bboy街舞大賽「Block Party」，先後贏得法國、加拿大等聯隊，最後對上歐洲聯隊，雖然敗下陣來，奪得亞軍，聽到評審的投票，築夢者正感到失落時，全場觀眾卻高喊「台灣才是冠軍！」觀眾衝上台與舞團合照，冠軍隊反而被冷落在旁，徹底征服全場觀眾。

築夢者曾奪得多次世界街舞冠軍，團長哈利說，築夢者卻從不看輕自己，比賽中展現自信，不管對手多有名，都一定要贏，台灣雖然很小，但只要有實力，西方人也會給予喝采，觀眾還會湧入他們的粉絲團和ＩＧ留言「你們是最棒的！」徹底被台灣征服，鼓勵台灣人勇敢逐夢。

Block Party舉辦至今已經有了10年的歷史，築夢者代表台灣，也是亞洲唯一街舞團隊，與街舞強權法國、俄羅斯、埃爾吉利亞、加拿大聯隊和歐洲聯隊一同競賽。

第一場就遇到地主法國隊，雖然賽前預估獲勝不是問題，但由於3名評審中有2名法國人，築夢者舞團擔心有主場優勢，但築夢者舞團採取侵略性的舞技，以兩人以上配合的組合技展現氣勢，最後還眼神犀利的看著評審，拿下勝利。

晉級後遇到去年Block Party冠軍、加拿大聯隊United Rival，對手除了有征戰多年的老將外，還有近期在Undisputed冠軍賽中獲勝的選手，築夢者再度展現自信，以組合技以及較好的完整度獲勝，評審還沒投票，現場已響起「台灣、台灣」的歡呼聲，順利挺入決賽。

決賽時的對手是著名的歐洲聯隊，但其中還有日本頂尖選手Shigekix，可說是「世界聯隊」，集結了全世界的名氣，缺點是團隊默契偏差，其中一名選手第一回合就受傷，退出比賽，成為4打5的局面。

雖然歐洲聯隊表現不算特別優異，但評審仍以3比0的判決歐洲聯軍獲勝，但此時卻聽到法國觀眾們一一以「倒讚」方式來聲援築夢者，不斷大喊「台灣才是冠軍」，築夢者被簇擁著拍照，彷彿才是冠軍。

哈利坦言，法國的比賽，因為主場壓力，裁判總是會偏袒法國，雖然街舞被提名青年奧運，有一定的專業的評分規則，但大部分賽事仍未普及，容易 受種族、主場影響。

哈利說，採取的戰略是歐洲人欣賞的「英雄主義」，不僅個人出頭的能力強，展現組合技的創新和難度也犀利，讓全場的人知道「台灣人不是好欺負的」，突破亞洲人的刻板印象，反而獲得西方觀眾的尊敬，「鼓勵所有台灣人，不管在什麼位置，都要盡全力發揮，千萬不要小看自己」。

築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
分享
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
分享
築夢者舞團展現實力，雖然拿下亞軍，反而征服全場觀眾，冠軍隊（畫面右側）反而被冷落...
築夢者舞團展現實力，雖然拿下亞軍，反而征服全場觀眾，冠軍隊（畫面右側）反而被冷落。照／築夢者舞團提供
分享
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
分享
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
築夢者舞團展現實力，征服歐洲的觀眾。照／築夢者舞團提供
分享

法國街舞舞團
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

就算是撞衫也要穿！陳學冬、許魏洲穿dunhill同款T恤走跳

2019-06-09 10:23

當移工與新二代相遇 無獨有偶戲說歸屬感

2019-06-09 10:00

樂壇傳奇普雷特涅夫 去年來台指揮今年彈琴

2019-06-09 09:51

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41

渡邊直美、妮琪米娜都穿FENDI螢光黃外套 棉花糖女孩的怪美風采好強大

2019-06-08 18:36

1個月僅1場！700年「鬼子母神堂」的創意市集 文青必去

2019-06-08 16:01

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

學首富帶手帕 幫小寶貝挑選環保好行頭

2019-06-08 13:33

新竹老爺元氣午餐 撫慰科技人的心

2019-06-08 13:19

酒、醋、酵素 三部曲秘方 「醬心獨具」健康吃

2019-06-08 13:18

大口吃肉 不用怕荷包很火大

2019-06-08 13:17

三宅一生秋冬展現光影之美 濃郁飽滿新色亮相

2019-06-08 12:59

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

「吃巧克力的和牛」自帶焦糖香！A CUT上新菜 餐桌有座繽紛花園

2019-06-08 12:16

甜美演繹滑動鑽石配飾 吳品潔為Chopard首拍時尚單元

2019-06-07 23:38

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

電商搶端午連假商機 「輕旅行」商機噴發

2019-06-07 22:11

端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15

限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51

搖搖「奶酪小豬」必點！打卡系「唐點小聚」到大直

2019-06-07 17:54

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

九大遊樂園「香港台灣遊樂節」打響好口碑

2019-06-07 17:32

BAC「鮮芒果礦石蛋糕」經典回歸 冰品加購再享半價

2019-06-07 17:18

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

水樂園大戰6月開打 麗寶、六福、劍湖山出招搶客

2019-06-07 12:13

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

快閃活動衝業績 打卡拍照最受歡迎

2019-06-07 10:50

這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36

安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52

愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默

2019-06-07 07:28

《海上花》修復成功將首映！積家贊助上海電影節9年有成

2019-06-07 06:45

從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01

百貨年中慶 新櫃、快閃店吸客

2019-06-06 23:51

脆皮叉燒包買1送1！「名人坊」6／10進軍台北東區　2道獨家菜別處吃不到

2019-06-06 23:07

名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-06 20:47

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08
看更多

熱門文章

今深夜變天！ 鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

2019-06-09 07:49

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

殺破狼周運勢／雙子遇真命另一半 天蠍投資有好獲利

2019-06-09 00:00

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

周二滯留鋒抵達台灣 吳德榮示警：恐致災性大量降水

2019-06-09 07:23

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

剩4個月可開Uber 駕駛曝心聲：死都不開多元計程車

2019-06-09 09:41

每日星座運勢／水瓶運氣升愛情運強 財運順不費力

2019-06-09 00:00

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

林志玲結婚了 醫師建議她先「驗一驗」

2019-06-09 10:23

照服員「陣亡」多 衛福部：居家工作特殊應有心理準備

2019-06-08 22:36

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

勞動部提供月領7千津貼 5成照服員做不到1個月就跑

2019-06-08 22:33

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

肺癌手術 傳統開胸、胸腔鏡、達文西手臂怎麼選

2019-06-08 21:11

為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

陰道分泌物的顏色偏紅 可能是癌症警訊？

2019-06-09 07:14

端午收假四路段塞爆 高公局：這段時間車最多

2019-06-09 08:08

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

Uber條款上路駕駛擬兩周內抗爭 不排除「遍地自撞」

2019-06-09 09:41

韓國瑜造勢熱烈 韓粉若燒聲有三招救喉

2019-06-09 07:16

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

夏夜不成眠怎麼辦？ 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

詹喬愉專訪／在聖母峰 就要吃的任性

2019-06-08 11:52

哪種穿搭最具醫師專業形象？白袍＋正裝奪第一

2019-06-08 12:49

防古蹟「自焚」 文化資產租稅減免擴大

2019-06-09 01:01

對抗肺癌武器日增 大部分晚期患者都能存活一年以上

2019-06-08 21:11

詹喬愉專訪／背著贊助登頂「是責任不是壓力」

2019-06-08 11:53

毛孔角化症無法根治 少女拿磨石刷拭反破皮發炎

2019-06-08 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top