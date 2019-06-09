就算是撞衫也要穿！陳學冬、許魏洲穿dunhill同款T恤走跳
夏日到，好看的T恤是每個人不可或缺的單品之一，男明星們也是如此。包括了陳學冬、鮮肉男星許魏洲和馬天宇、男團隊長朱正廷，在近期都被媒體直擊在私下的造型，都不約而同的穿上dunhill的同系列服飾。
天氣炎熱，因此無法在高溫的氣候下，再以多層次搭配造型示人。時髦的T恤便是這季穿搭的重點單品，而日前中國男星陳學冬現身機場時，便以dunhill的Aquarium系列灰色印花T恤搭配同系列腰包，展現屬於夏日的清新魅力。不只如此，眼尖的人會發現，鮮肉男星許魏洲出現在機場時，也搭配了與陳學冬同款同色的T恤、男團成員朱正廷亦選擇同款T恤搭配白色西裝外套，成為表演時的造型。即使是大撞衫，都不在意，可見這系列的服飾，成為人氣男星們的心頭好。
因為，中國男星馬天宇在參與實境秀節目時，也是身穿Aquarium系列白色藍鳥刺繡T恤，搭配條紋長褲，凸顯自然不做作的造型。dunhill的Aquarium經典打火機首次於1949年問世，今年剛好適逢70年，於是設計師Mark Weston從中獲得啟發，運用相同概念，推出限量迷你系列。打火機上的飛鳥和遊魚插圖被重新演繹，呈現在休閒襯衫、雙面飛行員夾克、泳褲，以及尼龍束繩背包、腰包、皮具和運動便鞋等配件。設計師擷取天藍色、落日紅和海綠色，極致演繹夏日風情。
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