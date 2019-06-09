就算是撞衫也要穿！陳學冬、許魏洲穿dunhill同款T恤走跳

2019-06-09 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



夏日到，好看的T恤是每個人不可或缺的單品之一，男明星們也是如此。包括了陳學冬、鮮肉男星許魏洲和馬天宇、男團隊長朱正廷，在近期都被媒體直擊在私下的造型，都不約而同的穿上dunhill的同系列服飾。

天氣炎熱，因此無法在高溫的氣候下，再以多層次搭配造型示人。時髦的T恤便是這季穿搭的重點單品，而日前中國男星陳學冬現身機場時，便以dunhill的Aquarium系列灰色印花T恤搭配同系列腰包，展現屬於夏日的清新魅力。不只如此，眼尖的人會發現，鮮肉男星許魏洲出現在機場時，也搭配了與陳學冬同款同色的T恤、男團成員朱正廷亦選擇同款T恤搭配白色西裝外套，成為表演時的造型。即使是大撞衫，都不在意，可見這系列的服飾，成為人氣男星們的心頭好。