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為助學生探索生涯 國中老師拜訪職人

2019-06-09 10:05聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

為協助學生認識百工樣貌，27歲的台中市神岡國中輔導老師徐嘉鴻利用課餘時間，自己以一杯咖啡的時間，去了解職人工作樣貌，豐富她的教學內容。她說，現在教的國一生最常說自己以後要當電競選手和實況主，職業想像並不豐富，老師在學生生涯探索上扮演重要角色。

徐嘉鴻說，神岡國中約八成學生投入技職體系，但她自己就讀的是普通高中和一般大學，不了解技職領域各行業的工作樣貌和學習內容，要怎麼教他們？

為了解學生未來常會投入的領域，徐嘉鴻開始邀約身邊朋友，用喝一杯咖啡的時間了解對方的工作內容。主要問對方的三個問題：上班做什麼、最喜歡這份工作的哪些部分，及工作上最挑戰之處。目前拜訪過的職業包括健身教練、汽車駕訓教練、髮型設計師、服裝設計師等七名職人。

她表示，平時授課以教育部技職群科介紹影片為主，若遇學生詢問，這些職人的經驗便派上用場，輔助她進行生涯教學。因為學生喜歡聽故事，這些職人的分享，幫助她能講出更具體、更貼近真實的職業故事。

徐嘉鴻說，她在2017年開始這個計畫，設定目標是一年邀約30名職人，之前因為去研究所進修而中斷，返回學校教書後再繼續執行，希望早日達標。國中輔導課含括多面向，自己對生涯輔導最感興趣，想回母校台北大學修課取得高中的生涯規畫科教師證，但因母校沒有足夠師資開相關課程，還在尋找進修管道。

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