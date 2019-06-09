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樂壇傳奇普雷特涅夫 去年來台指揮今年彈琴

2019-06-09 09:51聯合報 記者何定照╱即時報導

當代傳奇大師普雷特涅夫去年甫來台指揮一手創立的俄羅斯國家管弦樂團（RNO），與柴可夫斯基大賽奪銀的台灣小提琴家曾宇謙演出，美好音樂讓樂迷至今難忘。6月19日他將再度來台舉行鋼琴獨奏會，讓國人重溫他與指揮才能同樣厲害的琴藝。

普雷特涅夫21歲就贏得柴科夫斯基國際鋼琴大賽金獎，作曲、指揮也極受注目。2006年他據稱因營運RNO壓力大，宣布停止鋼琴演奏，震驚樂壇，直到2016年才復出，讓粉絲鬆一口氣。

普雷特涅夫琴音獨具魅力，善用踏板與觸鍵營造出管絃樂般的立體感，音符咬字極有韻味，特別是他外表雖然冷冽寡言，彈起琴來卻特具情感，哀豔分明。論者認為，他對樂曲結構的洞悉，得力於從小不間斷的作曲訓練，讓他善於用音樂代替自己說話。

樂界也盛傳普雷特涅夫重回樂壇原因之一，是因為他終於找到自己喜愛的鋼琴：日本河合手工平台鋼琴SHIGERU KAWAI中的SK-EX。和鋼琴巨擘霍洛維茲帶自己鋼琴巡迴、齊瑪曼帶自己鋼琴鍵盤一樣，普雷特涅夫有了此部鋼琴後，都帶著巡演，日方也派出專屬調音師隨行，讓大師不再苦於好琴難尋。

此次普雷特涅夫將帶來莫札特第4號與第10號鋼琴奏鳴曲、貝多芬第31號與第32號鋼琴奏鳴曲，在台北國家音樂廳演出，購票洽兩廳院售票系統。

鋼琴家普雷特涅夫。圖／傳大提供
鋼琴家普雷特涅夫。圖／傳大提供
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