親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

時力邀選立委 館長拒絕：無法與貪腐同流合汙

夏夜不成眠怎麼辦? 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

夏夜炎炎、無法入眠怎麼辦?如果你英文能力還可以，或者想為孩子買一些英語童書或繪本，不妨來逛逛全球最大的國際書展-大野狼國際書展。該展昨天（7日）正式進駐新北市五股工商展覽中心，不僅展售200萬本英語書籍，還提供24小時不打烊的服務，讓夜貓子除了深夜食堂、深夜書店之外，還多了一個深夜書展的選擇

來自馬來西亞的大野狼國際書展專攻英文書，展售的書籍類型包括童書、青少年文學、設計、時尚、建築、文學和商業等，野狼提供連續11天、免門票、24小時不打烊以及1-5折的優惠。

大野狼國際書展表示，大端午連假的第一天早上八點便有民眾大排長龍等待開放進場，不少爸媽和幼教、英文老師特地拎著行李箱來選購；大野狼國際書展獨家的奇幻投影AR立體書、迪士尼，星際大戰以及漫威主題書都是民眾的搶購重點。

大野狼國際書展表示，即使到了半夜，展場仍然充滿人氣；部份年輕父母、上班族跟大學生反而挑選這個時候來逛展，悠閒愜意地選書、買書。

大野狼國際書展創辦人黃麗英表示，希望透過24小時書展，讓白天忙碌的父母。或是晚上想找個地方逛逛的年輕人跟夜貓子，把握選書、看書、買書的好機會，盡情品味紙本書。

大野狼國際書展是台灣第一個24小時不打烊書展。圖/大野狼國際書展提供
大野狼國際書展是台灣第一個24小時不打烊書展。圖/大野狼國際書展提供
分享

童書馬來西亞
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41

渡邊直美、妮琪米娜都穿FENDI螢光黃外套 棉花糖女孩的怪美風采好強大

2019-06-08 18:36

1個月僅1場！700年「鬼子母神堂」的創意市集 文青必去

2019-06-08 16:01

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

學首富帶手帕 幫小寶貝挑選環保好行頭

2019-06-08 13:33

新竹老爺元氣午餐 撫慰科技人的心

2019-06-08 13:19

酒、醋、酵素 三部曲秘方 「醬心獨具」健康吃

2019-06-08 13:18

大口吃肉 不用怕荷包很火大

2019-06-08 13:17

三宅一生秋冬展現光影之美 濃郁飽滿新色亮相

2019-06-08 12:59

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

「吃巧克力的和牛」自帶焦糖香！A CUT上新菜 餐桌有座繽紛花園

2019-06-08 12:16

甜美演繹滑動鑽石配飾 吳品潔為Chopard首拍時尚單元

2019-06-07 23:38

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

電商搶端午連假商機 「輕旅行」商機噴發

2019-06-07 22:11

端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15

限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51

搖搖「奶酪小豬」必點！打卡系「唐點小聚」到大直

2019-06-07 17:54

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

九大遊樂園「香港台灣遊樂節」打響好口碑

2019-06-07 17:32

BAC「鮮芒果礦石蛋糕」經典回歸 冰品加購再享半價

2019-06-07 17:18

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

水樂園大戰6月開打 麗寶、六福、劍湖山出招搶客

2019-06-07 12:13

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

快閃活動衝業績 打卡拍照最受歡迎

2019-06-07 10:50

這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36

安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52

愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默

2019-06-07 07:28

《海上花》修復成功將首映！積家贊助上海電影節9年有成

2019-06-07 06:45

從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01

百貨年中慶 新櫃、快閃店吸客

2019-06-06 23:51

脆皮叉燒包買1送1！「名人坊」6／10進軍台北東區　2道獨家菜別處吃不到

2019-06-06 23:07

名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-06 20:47

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08

修杰楷為海洋保育超「爸」氣 邀老婆、小孩加入減塑生活

2019-06-06 18:41

只限量100盒福岡名產小雞饅頭也太可愛！趁連假逛一波SOGO九州美食展

2019-06-06 18:25

李晶晶第一次火辣「露半球」 邀Akemi秀比基尼

2019-06-06 18:11

遊戲瘋韓流！「天堂M」暗黑騎士登場 「BTS WORLD」圈粉迷妹

2019-06-06 17:39
看更多

熱門文章

好天氣到今天！今仍飆高溫 明鋒面接近雨勢接力

2019-06-08 05:26

戒嚴時期黨外據點 豐原三民書局擬9月歇業

2019-06-07 22:32

每日星座運勢／牡羊歡樂氣氛心開闊 運勢有所提升

2019-06-08 00:00

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 09:42

關於長照…網友最需要的是服務 最不滿的是照護

2019-06-08 06:22

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-08 19:40

聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

2019-06-08 16:08

不捨！台中豐原三民書局走過41年 9月底驚傳熄燈

2019-06-08 01:26

擔心肺癌要做低劑量電腦斷層嗎？專家如此分析

2019-06-08 19:08

南部水情今年比往年好 曾文、南化水庫這數據可看出

2019-06-08 13:57

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-07 17:45

遭打壓「宛如宣布罹癌」 彭啟明：問題不能再留下一代

2019-06-08 19:10

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

詹喬愉專訪／6年前簽經紀約 媽媽原盼她「常留在平地」

2019-06-08 11:53

全球瘋電動滑板車 交部擬限速納管

2019-06-07 22:31

參加氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

2019-06-08 15:51

大樂透頭獎摃龜 11日頭獎上看1.6億元

2019-06-07 22:12

沒看到電信499吃到飽「契約到期」 小心變回原價1299

2019-06-08 14:55

花蓮造勢韓粉看過來 醫：鴨舌帽嘸用 用這個才防中暑

2019-06-08 12:00

澄清假消息 食藥署：同時染燙髮不會受罰

2019-06-08 09:15

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

電動滑板車納管 擬限速6~25公里

2019-06-08 00:15

詹喬愉專訪／山永遠都在 她誠實面對身體警訊

2019-06-08 11:48

影／可愛指數爆表 超萌貓頭鷹寶寶惹人憐

2019-06-08 19:30

【章魚法官來說法】張瑜鳳／罰單的意義

2019-06-08 06:00

北返明早上路！下午9大地雷路段 國五塞到半夜

2019-06-08 18:42

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21

詹喬愉專訪／懼高的她 卻上過四座八千米高峰

2019-06-08 11:51

「徒髮不足以自行」 蘇貞昌闢謠貼文笑翻網友

2019-06-08 09:55

連假第二天 北上開始車多恐塞到晚上9時

2019-06-08 10:09

陽光好大！別忘眼睛防曬 以免白內障與黃斑部病變報到

2019-06-08 14:52

下午北返避開國道5地雷路段！蘇澳頭城14時起高乘載

2019-06-08 12:43

耍猴戲！疑被棄養小猴搶食供品、嚇壞貓咪

2019-06-08 18:27

大屯火山是活火山 專家：台北不會變龐貝城

2019-06-08 13:48

端午連假第二天 預估中午開始湧北返潮

2019-06-08 00:15

健保大數據分析 全台肺癌患者最多醫院看過來

2019-06-08 21:11

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14

男童嗜吃肉、不吃蔬果 醫師開刀挖出腸道糞石

2019-06-08 10:02

揮別41年歷史！ 豐原三民書局將關門

2019-06-08 01:25

遠離肺癌 健保署長李伯璋提醒避開菸與煙

2019-06-08 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top