夏夜不成眠怎麼辦? 台灣首個深夜不打烊書展來囉

2019-06-08 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



夏夜炎炎、無法入眠怎麼辦?如果你英文能力還可以，或者想為孩子買一些英語童書或繪本，不妨來逛逛全球最大的國際書展-大野狼國際書展。該展昨天（7日）正式進駐新北市五股工商展覽中心，不僅展售200萬本英語書籍，還提供24小時不打烊的服務，讓夜貓子除了深夜食堂、深夜書店之外，還多了一個深夜書展的選擇

來自馬來西亞的大野狼國際書展專攻英文書，展售的書籍類型包括童書、青少年文學、設計、時尚、建築、文學和商業等，野狼提供連續11天、免門票、24小時不打烊以及1-5折的優惠。

大野狼國際書展表示，大端午連假的第一天早上八點便有民眾大排長龍等待開放進場，不少爸媽和幼教、英文老師特地拎著行李箱來選購；大野狼國際書展獨家的奇幻投影AR立體書、迪士尼，星際大戰以及漫威主題書都是民眾的搶購重點。

大野狼國際書展表示，即使到了半夜，展場仍然充滿人氣；部份年輕父母、上班族跟大學生反而挑選這個時候來逛展，悠閒愜意地選書、買書。