超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點
日前發表2020早春的Max Mara，以向德國柏林的復興致敬為主題，打造輪廓嚴謹、面料瑰麗的系列，適逢柏林圍牆倒塌30周年，也特別設計了一款柏林大衣，而出席大秀的超模凱洛琳墨菲（Carolyn Murphy）、韓國女星奇恩世、名媛（Nicky Hilton）不約而同以斜肩洋裝出席，展現希臘女神般的美麗。
在柏林圍牆倒塌30年之際，Max Mara向這座城市的復興致敬，並且以柏林的藝術、建築成就，作為早春系列的發想，也成為首個在柏林新博物館（Neues Museum）舉辦時裝秀的品牌；博物館的館藏例如黃金藝術的柏林金帽等物件，也成為Max Mara與珠寶設計師Reema Pachachi合作發想的靈感，製成雕刻手鍊、項鍊和耳環等配件，為Max Mara的羊絨及羊毛面料增添風采。
而與柏林相關的巨星也成為繆思，知名的傳奇女演員瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）和曾旅居在此的大衛鮑伊（David Bowie），以及他們合作的電影《刺殺舞男（Just a Gigolo）》，都延伸出肩部線條分明的西裝、寬褲和配有緊身腰帶的風衣等三款單品；潔白無瑕的柏林大衣，更是早春特別之作，以羊絨羊毛混紡的雙面大衣點綴了梅森（Meissen）瓷器為靈感的花朵裝飾，由有「新一代瑪琳」之稱的歌手鄔蒂蘭普（Ute Lemper）走秀，向瑪琳黛德麗致敬。
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