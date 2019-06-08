超模穿夏季必備款斜肩洋裝超美 Max Mara早春秀成意外亮點

2019-06-08 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前發表2020早春的Max Mara，以向德國柏林的復興致敬為主題，打造輪廓嚴謹、面料瑰麗的系列，適逢柏林圍牆倒塌30周年，也特別設計了一款柏林大衣，而出席大秀的超模凱洛琳墨菲（Carolyn Murphy）、韓國女星奇恩世、名媛（Nicky Hilton）不約而同以斜肩洋裝出席，展現希臘女神般的美麗。

在柏林圍牆倒塌30年之際，Max Mara向這座城市的復興致敬，並且以柏林的藝術、建築成就，作為早春系列的發想，也成為首個在柏林新博物館（Neues Museum）舉辦時裝秀的品牌；博物館的館藏例如黃金藝術的柏林金帽等物件，也成為Max Mara與珠寶設計師Reema Pachachi合作發想的靈感，製成雕刻手鍊、項鍊和耳環等配件，為Max Mara的羊絨及羊毛面料增添風采。