渡邊直美、妮琪米娜都穿FENDI螢光黃外套 棉花糖女孩的怪美風采好強大

2019-06-08 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI的經典FF系列再度推出Roma Amor新品，承襲品牌的二元對立精神，用Roma和順序相反的Amor字樣以及螢光色彩，打造全新的平行六面體圖案，或是成為服裝、包款上的飾邊，搞怪的渡邊直美、腿精李聖經都率先穿上系列外套，展現高調的明星氣場。

日前FENDI在東京舉辦Roma Amor發表派對，現場以五顏六色波浪圖案的階梯打造創意空間，搭配DJ台閃爍的霓虹燈光，營造聲光效果十足的新品發布會，包括演員渡邊直美、吉岡里帆，以及模特兒森星都出席這場活動，渡邊直美以螢光黃色、袖身書寫Roma、Amor、Italy等字樣的外套現身，搭襯亮藍色裙裝，成為全場焦點，而話題人物妮琪米娜（Nicki Minaj）也曾以桃紅色車褲系列搭襯同一件外套，令人印象深刻。