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渡邊直美、妮琪米娜都穿FENDI螢光黃外套 棉花糖女孩的怪美風采好強大

2019-06-08 18:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI的經典FF系列再度推出Roma Amor新品，承襲品牌的二元對立精神，用Roma和順序相反的Amor字樣以及螢光色彩，打造全新的平行六面體圖案，或是成為服裝、包款上的飾邊，搞怪的渡邊直美、腿精李聖經都率先穿上系列外套，展現高調的明星氣場。

日前FENDI在東京舉辦Roma Amor發表派對，現場以五顏六色波浪圖案的階梯打造創意空間，搭配DJ台閃爍的霓虹燈光，營造聲光效果十足的新品發布會，包括演員渡邊直美、吉岡里帆，以及模特兒森星都出席這場活動，渡邊直美以螢光黃色、袖身書寫Roma、Amor、Italy等字樣的外套現身，搭襯亮藍色裙裝，成為全場焦點，而話題人物妮琪米娜（Nicki Minaj）也曾以桃紅色車褲系列搭襯同一件外套，令人印象深刻。

李聖經早前在米蘭時裝周就已率先穿上Roma Amor系列，選穿和渡邊直美的同款短版紅色外套。Roma Amor 有著玩世不恭、繽紛戲謔的幽默感，是與塗鴉藝術家 Pref 再度合作的作品，運用Roma字樣的平行六面體、多色波浪狀兩種圖紋，成為服裝的印花或是鑲飾，包括丹寧服飾以及夾克、短褲、長褲和連身衣等單品，並有剪裁俐落的短夾克；此外，經典的Peekaboo、Baguette 和 Mon Trésor包款也換上紫紅、黃色、桃紅等霓虹色彩，在運動風的設計中展現高調搶眼的細節。

渡邊直美身穿螢光色Roma Amor系列和雙胞胎網紅AMIAYA合影。圖／FEN...
渡邊直美身穿螢光色Roma Amor系列和雙胞胎網紅AMIAYA合影。圖／FENDI提供
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森星以編髮造型身穿Roma平行六面體印花服裝登場，酷帥模樣讓人差點認不出來是她。...
森星以編髮造型身穿Roma平行六面體印花服裝登場，酷帥模樣讓人差點認不出來是她。圖／FENDI提供
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李聖經在米蘭時裝周期間即穿上全新的Roma Amor系列。圖／FENDI提供
李聖經在米蘭時裝周期間即穿上全新的Roma Amor系列。圖／FENDI提供
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FENDI Fendi Roma Amor Mon Trèsor，售價56,00...
FENDI Fendi Roma Amor Mon Trèsor，售價56,000元。圖／FENDI提供
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妮琪米娜演繹Roma Amor系列的怪誕幽默，和渡邊直美穿上同款外套。圖／FEN...
妮琪米娜演繹Roma Amor系列的怪誕幽默，和渡邊直美穿上同款外套。圖／FENDI提供
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FENDI AMOR Baguette Large，售價84,900元。圖／FE...
FENDI AMOR Baguette Large，售價84,900元。圖／FENDI提供提供
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李聖經在米蘭時裝周期間即穿上全新的Roma Amor系列。圖／FENDI提供
李聖經在米蘭時裝周期間即穿上全新的Roma Amor系列。圖／FENDI提供
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李聖經在米蘭時裝周期間即穿上全新的Roma Amor系列。圖／FENDI提供
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FENDI AMOR Baguette，售價71,000元。圖／FENDI提供
FENDI AMOR Baguette，售價71,000元。圖／FENDI提供
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FENDI Fendi Roma Amor FFreedom涼鞋，售價34,90...
FENDI Fendi Roma Amor FFreedom涼鞋，售價34,900元。圖／FENDI提供
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因日劇《四重奏》走紅的吉岡里帆也出席東京Roma Amor系列發表。圖／FEND...
因日劇《四重奏》走紅的吉岡里帆也出席東京Roma Amor系列發表。圖／FENDI提供
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