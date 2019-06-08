1個月僅1場！700年「鬼子母神堂」的創意市集 文青必去

2019-06-08 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



若是喜愛手作小物、創意市集的旅客，造訪東京的時候，不妨前往雜司谷「鬼子母神堂」走走！這裡不僅有700年歷史的古蹟，在每月特定的日期，還會有廣為人知的「手作創意市集」登場，可謂是許多文青型旅客必訪的東京景點。

不僅是古蹟級的神堂，在每個月一次的特定日期中，鬼子母神堂週邊就會擺起創意市集。來自各地的職人們，紛紛展示出自己拿手的藝術創作，從飾品、包包，一直到文具、手工藝品應有盡有，就算不買，光是逛起來也是充滿樂趣，更可以欣賞各種別緻的作品。寧靜的神社環境，也更襯托出市集的熱鬧氣氛。

儘管鬼子母神堂以創意市集聞名，但其實鬼子母神堂本身已有約700年的歷史，也被列為國家重要文化遺產。在佛教的故事中，鬼子母神最初會捕食人類的嬰兒來餵養自己的子嗣，但受佛陀影響教化之後痛改前非，成為婦女的保護神。而在一片綠蔭環繞的環境中，旅客就可以見到莊嚴的神堂以及供奉的「鬼子母神」。此處的神像使用鬼子母神已經轉化為保護神的人型形象，看起來十分和善。另外神社中「鬼子母神」字樣的「鬼」，也少了上方一撇，象徵惡鬼拿下「角」的形象。

鬼子母神堂距離池袋車站只需15分鐘的步行距離。若在非市集日前來，也可以在參表道上，欣賞兩側參天的百年古木，也是別有一番風情，為許多旅客喜愛的打卡場景。

雜司谷鬼子母神堂手創市集舉辦日（2019年）：